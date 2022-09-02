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中秋咖啡懶人包！7-11美式買10送8　全家仙女紅茶買1送1

▲補充咖啡杯數的時機到了，7-11祭出中杯美式買10送8、特大杯美式20杯666元，約5.6折已相當接近買一送一折幅，全家限時仙女紅茶、特大杯美式買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲補充咖啡杯數的時機到了，7-11祭出中杯美式買10送8、特大杯美式20杯666元，約5.6折已相當接近買一送一折幅，全家限時仙女紅茶、特大杯美式買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-02 14:17:062022-09-02 14:51:16

愛喝超商現煮咖啡、飲品的民眾有福了，隨著周末、中秋連假到來，近期兩大超商紛紛祭出各式促銷，7-11發動「慶中秋」優惠，CITY系列指定飲品組合優惠價666元，其中特大杯美式平均33元、約5.6折；另外還有「探索新美式」買10送8，同樣也是5.6折很接近半價，若是咖啡荒的人正好可補充杯數；全家周末強打私品茶仙女紅茶、特大杯美式買一送一，《NOWnews今日新聞》整理咖啡、飲品懶人包一次看。

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■7-ELEVEN
🟡探索新美式∣限APP．9/2至9/13
📍大杯美式買10送8，約5.6折
（單杯原價45元，平均特價25元）
📍大杯濃萃美式買10送8，約5.6折。
（單杯原價50元，平均特價28元）

▲7-11美式咖啡豆升級，推出大杯美式、大杯濃萃美式「買10送8」，折扣幅度已相當接近半價。（圖／業者提供）
▲7-11美式咖啡豆升級，推出大杯美式、大杯濃萃美式「買10送8」，折扣幅度已相當接近半價。（圖／業者提供）
🟡慶中秋∣限APP．9/7至9/13
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折。
（單杯原價60元，平均特價33元）

📍精品拿鐵12杯666元，約6.2折。
（單杯原價90元，平均特價56元）

📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折。
（單杯原價55元，平均特價37元）

📍大杯冰脆酷摩卡14杯666元，約7.3折，
（單杯原價65元，平均特價48元）

📍大杯黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折
（單杯原價60元，平均特價42元）

📍特大杯經典純奶茶／四季春純奶青任20杯666元，約6.7折
（單杯原價50元，平均特價33元）

🟡一起品茶趣∣限APP．限9/7當天
📍特大杯英式紅茶／四季春青茶買7送7，5折。
（單杯原價35元，平均特價18元）

▲7-11特大杯英式紅茶、四季春青茶任選買7送7，平均單杯才18元，一日限定開賣。（圖／業者提供）
▲7-11特大杯英式紅茶、四季春青茶任選買7送7，平均單杯才18元，9/7一日限定開賣。（圖／業者提供）
■全家超商
📍9/2至9/4限三天，特大杯經典美式（60元）買一送一，採發放小白單模式，憑兌換券於下周（9/5至9/11）在原店免費兌換第二杯。

📍9/2至9/4限三天，私品茶仙女紅茶買一送一，原價40元，平均特價20元。

📍9/2至9/4限三天，使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一，原價49元，平均特價25元。

■OK超商
📍9/3至9/5限三天，出示軍人證、福利證或穿著正式軍人服裝（3選1），大杯美式不限冰熱飲買一送一，原價45元、平均單杯23元。

▲全家超商自9月2日至9月4日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家超商自9月2日至9月4日加碼「康康5」。（圖／業者提供）

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