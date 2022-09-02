中秋咖啡懶人包！7-11美式買10送8　全家仙女紅茶買1送1

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🟡探索新美式∣限APP．9/2至9/13
📍大杯美式買10送8，約5.6折
（單杯原價45元，平均特價25元）
📍大杯濃萃美式買10送8，約5.6折。
（單杯原價50元，平均特價28元）
🟡慶中秋∣限APP．9/7至9/13
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折。
（單杯原價60元，平均特價33元）
📍精品拿鐵12杯666元，約6.2折。
（單杯原價90元，平均特價56元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折。
（單杯原價55元，平均特價37元）
📍大杯冰脆酷摩卡14杯666元，約7.3折，
（單杯原價65元，平均特價48元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶16杯666元，約6.9折
（單杯原價60元，平均特價42元）
📍特大杯經典純奶茶／四季春純奶青任20杯666元，約6.7折
（單杯原價50元，平均特價33元）
🟡一起品茶趣∣限APP．限9/7當天
📍特大杯英式紅茶／四季春青茶買7送7，5折。
（單杯原價35元，平均特價18元）
■全家超商
📍9/2至9/4限三天，特大杯經典美式（60元）買一送一，採發放小白單模式，憑兌換券於下周（9/5至9/11）在原店免費兌換第二杯。
📍9/2至9/4限三天，私品茶仙女紅茶買一送一，原價40元，平均特價20元。
📍9/2至9/4限三天，使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一，原價49元，平均特價25元。
■OK超商
📍9/3至9/5限三天，出示軍人證、福利證或穿著正式軍人服裝（3選1），大杯美式不限冰熱飲買一送一，原價45元、平均單杯23元。