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軒嵐諾高機率發陸警！暴風圈恐掃「北北基」　時間點曝光

▲軒嵐諾路徑變數大，暴風圈持續擴大，午夜前後發布陸上警報機率高，暴風圈可能在明（3）日傍晚觸地。（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾路徑變數大，暴風圈持續擴大，午夜前後發布陸上警報機率高，暴風圈可能在明（3）日傍晚觸地。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-02 15:43:04

中央氣象局今（2）日上午發布海上警報後，下午14：40持續針對中度颱風軒嵐諾發布最新動態，根據最新預報資訊，軒嵐諾過去3小時強度持平，但未來暴風圈仍會增大，中央氣象局表示，「軒嵐諾路徑變數大，暴風圈持續擴大」，午夜前後發布陸上警報機率高，暴風圈可能在明（3）日傍晚觸地，特別要注意的是，屆時除了原本的東北角、宜蘭2地區可能受暴風圈影響，北北基也可能被暴風圈波及；而外圍環流則持續影響台灣，明日降雨情況會較今日更加明顯，全台要到週日（9/4）才逐漸緩和，另外近3小時台灣沿海風浪有明顯增長，仍需多加留意。

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根據氣象局今日14時資料顯示，中颱軒嵐諾目前位於臺北東南方420公里海面上，以每小時8轉15公里，朝著北北西行進，近中心最大風每秒45公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑維持250公里，十級風暴風半徑100公里，預測明（3）日14時的中心位置會落在臺北東南方340公里的海面上。


▲（圖／中央氣象局提供）
▲中颱軒嵐諾目前位於臺北東南方420公里海面上，以每小時8轉15公里，朝著北北西行進。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報中心課長林秉煜指出，軒嵐諾強度、暴風圈和3小時前持平，速度目前仍緩慢，要等到明（3）日下半天後速度才會明顯加速，根據氣象局最新資料，軒嵐諾的暴風半徑會持續擴張，在明早8時會達到280公里、週日（9/4）14時會達300公里， 預計在明早8時到晚間20時會轉為強颱，位置上明日一整天會最靠近台灣，距離台北東部少於340公里；林秉煜表示，依照目前的路徑和暴風圈，午夜前後發布陸上警報可能是「跑不掉了」，且暴風圈可能在明（3）日傍晚觸地，暴風圈可能進一步影響東北角、宜蘭、基隆、台北和新北。

林秉煜提到，受到外圍環流和地形影響，軒嵐諾有一些淺的對流在北台灣上空下雨，造成該地區雨勢較明顯，不過由於颱風中心以北的地方帶來太多的乾空氣，所以下雨情況較不密集，只有北部山區和宜蘭山區有發布豪雨的情形，這樣的情況要一直持續到今日下半天和明日，颱風北邊雲氣變厚時，就會對全台地區造成影響，尤其明日中部山區也須嚴防大雨。

風力上，今日下午14時前，從高雄一直到北部、宜花交界的沿海，都有觀測到8級以上的陣風，林秉煜強調，雖然颱風離我們還有一段距離，但還是不能疏忽風力，就連南部內陸地區，風也明顯增長；海浪部分，林秉煜表示，在蘭嶼、台東和富貴角都有觀測到長浪，且台灣附近的浪高都有來到3米以上，民眾還是竟量不要進行海上活動，中彰高架路段開車也要注意。

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