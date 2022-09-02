台日觀光高峰論壇桃園登場　王國材：後疫情觀光即將啟動

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王國材分享8月19日前往泰國曼谷參加APEC觀光部長會議。他說，所有國家關注綠色、環保及永續觀光的議題，台灣也以對環境永續的重視，分享推動向山致敬與知海政策來打造台灣成為優質旅遊目的地。
他宣布，後疫情時期觀光即將啟動，希望不久可以看到日本好朋友造訪台灣，台灣民眾也能再去日本旅遊。
2022台日觀光高峰論壇因應疫後旅遊市場變化及國際觀光面臨的新挑戰與不確定性，除交通部觀光局、桃園市政府與日本觀光振興機構進行「後疫情時代國際推廣現況報告」外，上、下午場議題討論分別以「推動台日觀光復甦」及「疫後旅遊型態」為主軸，由台日雙方業者代表分就交通運能的恢復、旅行接待環境整備、接待模式的轉變、台灣新旅遊魅力等進行分享。
下午場則聚焦台日疫後旅遊型態轉變經驗交流，呼應疫後旅遊趨勢的鐵道旅遊、DMO及觀光圈、SDGs與低碳旅遊，在雙方討論中同意疫後應積極合作恢復雙方民眾的旅遊信心及邁向永續觀光的重要。
觀光局表示，會議在雙方議長發表台日觀光交流決議下閉幕，台灣觀光協會長葉菊蘭及日本観光振興協會長山西健一郎共同發表，台日雙方達成早日重啓觀光交流，以更緊密的合作模式實踐SDGs永續及低碳的旅遊趨勢，致力於實現2025年雙方互訪交流人次以750萬人次為目標，早日回復到2019年的水準。
觀光局指出，台日雙方相約明年2023年「第14屆台日觀光高峰論壇」日本愛知縣見，期待疫後努力共創台日觀光產業高峰。