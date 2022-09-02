劉冠廷蜘蛛人式告白陳庭妮　微血管破裂「面露血絲」

陳庭妮、劉冠廷在《愛情發生在三天後》終於嘗試解開誤會，在分離8年後正視自己的情感，9個大學好友還將一起為陳庭妮、劉冠廷補辦溫馨可愛的畢業典禮，接著讓劉冠廷祭出告白大絕招，學「蜘蛛人」倒吊垂降向對方告白，一圓陳庭妮學生時代的夢想，劉冠廷笑言：「第一次上下顛倒演戲，感覺很特別。」
劉冠廷對這場「垂降告白戲」印象相當深刻，他表示被吊在鋼絲上，身體會一直轉，還要深情對著陳庭妮說話，得練就「頭不動、身體轉動」的特殊技能，因為拍攝時間頗長，「頭昏腦脹像腦充血，拍完臉上有一些微血管破裂的血絲。」而且當天艷陽高照，「熱血都流到頭去了，收工後有中暑的感覺。」
面對劉冠廷用心設計的告白場面，女主角陳庭妮卻表示當下心情複雜：「當然有感動，但是更多的是擔心。」她透露劉冠廷會做出這樣的舉動，其實是因為陳庭妮飾演的角色在大學時期隨口說的一句話，原來她曾在看完電影後說過，蜘蛛人倒吊垂降跟女主角告白，最後還接吻的畫面超浪漫，「但看到時只覺得很危險，希望他趕快下來！」
陳庭妮最難忘的則是最後演唱會上的吻戲場面，因為導演馮凱臨時加戲要兩人在眾人面前上台擁吻，即使在浪漫愛情劇中拍過不少吻戲的她也相當緊張，她當下直呼衝擊：「竟然突然有親密吻戲！」不過一到了台上，她瞬間感受到青春熱血，「彷彿我的世界和其他人的不一樣，只有汪研（劉冠廷飾），超級浪漫！所以拍攝時很享受這個過程！」