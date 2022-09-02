旅遊業首次　品保協會李奇嶽獲公關基金會企業發言人獎

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李奇嶽畢業於世新大學平面傳播系、世新觀光碩士、香港新亞研究所博士。早年曾任自立早報記者，爾後投入旅遊產業發展，現為摩境DoMo集團董事長、創新旅行社董事長、台北城市科大觀光系助理教授，相關產學經歷完整，熟稔觀光法規事務，並有媒體工作經驗。
品保協會表示，李奇嶽長年活躍於各大電視台談話節目並長期經營人數眾多的媒體群組，與媒體溝通良好，並致力於觀光產業政策事務協調以及消費權益保障，在疫情期間經常在媒體為產業表達立場，爭取產業生存空間，傑出表現獲得評審團一致肯定，榮膺此獎項，也是旅行業首次能獲得此殊榮的發言人。
品保協會理事長許禓哲表示，品保協會成立於1989年10月，是一個由旅行業組織成立來保障旅遊消費者的社團公益法人，不僅受交通部觀光局委託提供消費者旅遊糾紛調解服務，更致力於產業溝通，以提升產業服務品質為目的，這一次獲獎不僅是對個人的肯定，更是對品保協會的肯定，也是旅行業之光。
李奇嶽表示，能獲得這獎項實屬意外，非常感激許禓哲長年給予的空間與指導，加上品保協會團隊的協助，還有母校世新大學的媒體養成教育以及在城市科大觀光系任教中累積的觀光產業知識，他才能有今天。未來將持續精進，希望能與產業共好，為提升旅行產業服務品質與形象而努力。