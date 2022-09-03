美方再對台軍售　白宮：反映台灣需求及中國威脅

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美國國務院已同意這件軍售案，內容包括60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）和100枚AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈，並支援台灣的監視雷達計畫。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇說，這件可能的軍售案「嚴重破壞」中美關係。他還說：「中國會視情況發展，堅決採取正當且必要的反制措施。」
美國總統拜登政府表示，美方考量這件軍售案已有一段時間，是在諮詢台灣和美國國會議員的情況下研議。
美國國防部提到，這次宣布提供給台灣的設備和支援不會改變區域的基本軍力平衡。美國官員也說，這件軍售案並不反映美國對台政策有任何變化。
美國國務院一名不願具名的發言人說：「提出這些軍售項目，是支持台灣持續更新武裝部隊並維持可靠防禦力的例行案件。」
美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在聲明中說，美台商會反對對台軍售的所謂「有限做法」，正如中國人民解放軍近期在模擬封鎖演練中展現的那樣，台灣面臨不同威脅，需要具備各種因應能力，若不讓台灣建構全面防禦力，隨著時間推移，台灣防衛將形成新的缺陷，恐讓解放軍趁虛而入。
這些軍售項目還須經美國國會檢視，但民主黨與共和黨的國會幕僚都不認為會遇到阻礙。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110903