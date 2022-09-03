MLB／苦熬15年！紅人32歲新秀投手迎初登板

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今年32歲的Cruz在2007年被皇家隊以第6輪，總順位186順位選中之後，就開始了他的小聯盟生涯，原本是以內野手身份被選中的他，從2011年開始「棄打從投」，以投手身份出賽，之後便在小聯盟跟各國聯賽顛沛流離，在墨西哥、波多黎各，以及各冬季聯賽都有出賽紀錄，本季季前跟紅人隊簽下小聯盟合約的他，終於在9月1日球員名單擴編成28人時，初嚐大聯盟滋味。
今天紅人隊在主場迎戰科羅拉多落磯隊的比賽，Cruz終於迎來生涯的初登板，在第6局上場中繼，接替球隊先發投手Luis Cessa，面對首名打者Brendan Rodgers就用拿手的滑球把他三振，奪下生涯首K，讓Charlie Blackmon打出飛球出局之後，再次用滑球三振C.J. Cron，生涯首次登板繳出三上三下，2次三振的完美成績。
最後比賽結果紅人隊也以3比2順利擊敗落磯隊，而Cruz也成為自1956年的Pat Scantlebury以來，最老初登板的球員，當時同時擔任投手及外野手的Scantlebury，是在38歲才迎來生涯首次登板。
更巧的是，Cruz的老婆Omaley，她的父親Luis Quinones剛好就是前紅人隊的內野手，曾從1988年效力到1991年，讓Cruz表示，「這太神奇了，從我們剛認識的時候，Omaley就一直跟我說紅人隊的是，但是我現在竟然在這邊效力」。
但對於在小聯盟及海外聯賽奮鬥了15年，在小聯盟出賽了超過500場比賽、海外聯盟出賽了超過200場比賽的Cruz來說，沒有什麼事能對他終於站上大聯盟的投手丘還要神奇，在完成大聯盟初登板之後，Cruz也難掩興奮之情表示，「能在32歲的年紀站上大聯盟投手丘真的很有趣，這是件可以分享給全世界的好故事，我想這一定也能帶給全世界的年輕人更多希望，我非常開心也非常榮幸能來到這裡」。