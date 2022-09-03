阿根廷「不明肺炎」已10例含3死！8醫護疑手術被傳染
阿根廷西北部圖庫曼省（Tucuman）衛生部門1日公布，當地1間私家醫院出現不明原因肺炎，截至發稿時間為止，已知有10人感染，其中3人死亡，從病例關聯看來，不排除是零號病人在動手術時傳染給多名醫護，但確切感染源頭及病毒種類都還有待釐清。
綜合阿根廷《國家報》等外媒報導，圖庫曼省衛生部長梅迪納（Luis Medina Ruiz）表示，該醫院的深切治療部病房，8名醫護人員和1名入院做手術的70歲婦人，感染了不明肺炎，其中2名醫護及該位70歲婦人死亡，4人情况嚴重住院；最先發病的6人是在上月18日至23日期間，陸續出現嘔吐、發高燒、腹瀉和全身肌肉痛等症狀，並出現雙側肺炎。
至於最新1名病人則為81歲男子，與先前不明原因肺炎病例有關，已經入院治療，出現了其他併發症，病情較為嚴重，接下來可能會有更多病例傳出。
經過檢測後，當局已排除了新冠肺炎、甲型和乙型流感，以及多種常見病原體感染的可能，並將環境樣本送到首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進一步分析。
雖然不是眼下肆虐全球的新冠肺炎，但阿國公衛單位不敢大意，世界衛生組織（WHO）已在監測阿根廷出現的不明原因肺炎情況，泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）也正與阿根廷衛生部門合作進行調查，防止疫情災害持續擴大。