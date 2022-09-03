自嘲代班陳建仁！首輔選陳時中　蔡英文看熱度如總統大選

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陳時中今日下午於台北國際會議中心舉行宗教後援會成立大會，此行程為蔡英文首度公開輔選陳時中，因此格外受到關注。
陳時中首先致詞時表示，今天看到這個場面心裡很感動，「總統偷偷跟我說，這場子很像要選總統，但不是啦，是因為大家太熱心、太幫忙了」，大家對自己有期待，希望可以把台北市政作做好，颱風天大家從各地來到這，「我很感謝、感謝、謝謝你」。
陳時中說，宣布參選台北市長以來，承擔著大家很大的期望，「很多人給我指教、贊助，叫我要怎麼做，我都一一記在心裡」，他表示，自己對選舉沒經驗，但在行政院長蘇貞昌訓練之下，有政務經驗。
「我們不是在辦辯論比賽，我們是要做市長，讓台北更好」，陳時中說，所有批評、指教自己都虛心接受，也謝謝總統在過去對於自己與防疫團隊的支持，「我也要跟總統拜託，以後我當選要跟你拜託增加資源，你要說好」。
陳時中說，20多年來台北市有點停頓，大家放棄夢想、改變，「這次讓我來，大家一起當牛，犁台北這塊田，把年底選舉贏回來，找回希望與光榮感」。
蔡英文上台致詞時打趣表示，「我今天來代班，因為陳建仁出國，我是代班競選主任委員」，看到現場滿滿的人，都是為了台北發展站出來，年底台北市長選戰這一句，民進黨一定要贏，也一定會贏。
蔡英文說，台灣對宗教多元的包容與尊重，已經傳達到全世界，台北市是台灣首都，也是信仰匯聚中心，陳時中已經準備好要擦亮這座城市外交的招牌，讓世界看見台灣宗教信仰的力量。
蔡英文強調，台北市受到國際矚目，但發展不能再拖，現在最需要的就是有能力、有視野的陳時中。他行得正、站得穩，過去為台灣爭取更多疫苗與快篩，未來他會是台北最強市政指揮官。
蔡英文表示，過去這一陣子，陳時中陸續公布競選政見，每一項都對症下藥，上次民進黨在台北市執政已經是24年前的事，這次是最好的機會，「我要拜託大家一起支持陳時中，讓陳時中承擔重任，帶領台北成為感到驕傲的國家首都」。
今日活動包含陳時中發言人莊瑞雄、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員劉耀仁、陳怡君、陳賢蔚、王孝維、議員參選人何孟樺、陳聖文、陳慧君等人皆到場。