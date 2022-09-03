悠遊國旅挨批「最爛政策」　觀光局強力回擊

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觀光局指出，此次參與悠遊國旅補助方案之業者為歷次規模最大，使用之民眾總人次亦已達481.6萬人次，推估已創造超過200億元之效益。在悠遊國旅方案的刺激拉抬下，旅宿業平日的住房率平均達到6成以上，也推升假日的住房率平均達到9成，其中使用補助情形最熱烈之前5名縣市依序為宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、臺中市、屏東縣；悠遊國旅的點火效果，旅宿業者均十分有感。觀光遊樂業入園人次亦較實施方案之前提高10倍以上。
除產業外，各地方政府對悠遊國旅方案亦均表示肯定，認有活絡國旅之效，不少縣市亦紛紛推出加碼方案，爭取旅客前往旅遊，亦即，悠遊國旅補助方案深獲各界肯定。除個別旅客住宿優惠因預算即將用罄定於111年9月8日截止，其餘團體旅遊及觀光遊樂業入園優惠均仍推動中，讓觀光效益持續擴大 。
觀光局進一步說明，悠遊國旅補助方案係因應上半年國內疫情升溫，行政院為達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標，所推動新一波必要協助措施，以使全體國人穩健度過疫情挑戰。觀光產業受創甚鉅，交通部即向行政院爭取 55 億元，於下半年啟動新一波觀光產業協助措施，行政院也全力支持本項助產業預算。此次提出之振興方案除協助受疫情影響產業及個人，同時能有效穩定國內就業情勢，以達成「助產業」、「護勞工」的政策目標，兼顧國家經濟與國人生計。悠遊國旅補助方案除有效助產業外，亦透過政策推動來鼓勵觀光產業深耕國內各種旅遊景點，吸引更多人在國內旅遊，同時為開放跨境旅遊熱身練兵。為使相關振興方案符合民眾期待及業者所需，交通部長王國材與觀光局長張錫聰亦邀集旅行業、旅宿業等觀光產業座談，與各公協會等意見領袖充分溝通後始推動，尤其在尚未開放國際觀光之前，對於觀光產業而言國民旅遊即是重要的市場之一，觀光產業認此時推動悠遊國旅補助方案是必要作為，並建議由9月提前至7月15日實施，而實施至目前為止，充分顯示出其效果，已帶動整體國旅市場活絡。
最後，觀光局強調，自疫情全球爆發以來，觀光產業所受影響最鉅，政府針對疫情推出的各項振興措施，均有效帶動觀光產業鏈之活絡。在疫情穩定控制下推動旅遊補助，係鑑於民眾出遊可同時活絡食宿遊購行等觀光產業鏈，及連帶所創造之觀光產值，並穩定觀光產業及周邊產業就業環境，具有多重效應。歷次相關振興補助均非以全體國民人數皆可使用之數額來規劃預算，而係以有限之預算創造最大之效益，發揮點火功效，自新冠疫情發生2年多來，國人仍可維持正常生活及觀光旅遊，其成果不言可喻。