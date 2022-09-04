籃球／陳韋名狂砍13分率隊封王　日本年終賽隊伍全數出爐

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結束上週高雄站後，北區男子組戰況仍顯膠著。臺中建國塑膠繼上週奪冠後，以積分550分坐擁北區龍頭，新北FOOTER、臺中夢想家青年、臺北天淨則各以10、20分及40分緊追在後，爭奪兩張前往日本年終賽門票。女子組目前以臺北中華電信為首，聯手新北中華電信以積分320、280分暫排一、二名。
北區男子組，一路過關斬將殺入冠軍戰的臺北天淨，強碰高雄站奪冠的臺中建國塑膠，臺北天淨在外圍手感火燙的陳韋名投進5記2分球的帶領下，個人全場攻下13分，終場以21：17帶領臺北天淨擊敗建國塑膠，是臺北天淨繼臺中開幕戰後，再度拿下單站冠軍，陳韋名也再度獲得單站MVP。
女子組四強，分別由臺北、新北中華電信，攜手臺北天淨、新北underdog四支隊伍攜手晉級。女子組冠軍戰再度上演雙北中華電信內戰，新北中華電信林玉書成為本站得分砍將，個人狂飆16分，其中含7記2分球，帶領新北中華電信在最後一站以21：13喜迎單站冠軍，並中斷臺北中華電信二連勝，林玉書榮膺基隆站女子組MVP寶座。
結束最終單站，北區、女子組晉級隊伍全數出爐。北區男子組由臺中建國塑膠、臺北天淨進軍日本，女子組最終則由臺北中華電信、新北中華電信雙雙攜手代表臺灣前進日本。