完美掌握TikTok神曲 張祐嘉奪冠、前進南非尬全球高手

Red Bull Dance Your Style台灣大賽在WAVE CLUB Taipei熱鬧登場，不分舞風的16名舞者在一番捉對較勁後，最終由Locking舞者－Diao（張祐嘉）對戰Dancehall高手Jacob（林亭昀），最終由張祐嘉完美掌握TikTok神曲，掀起滿場歡呼成為本屆冠軍，他也將與2021年冠軍Chrissy Chou（周佩芸）代表台灣於12月10日一同前往南非，與世界高手同台競技。





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