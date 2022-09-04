完美掌握TikTok神曲 張祐嘉奪冠、前進南非尬全球高手

Red Bull Dance Your Style台灣大賽在WAVE CLUB Taipei熱鬧登場，不分舞風的16名舞者在一番捉對較勁後，最終由Locking舞者－Diao（張祐嘉）對戰Dancehall高手Jacob（林亭昀），最終由張祐嘉完美掌握TikTok神曲，掀起滿場歡呼成為本屆冠軍，他也將與2021年冠軍Chrissy Chou（周佩芸）代表台灣於12月10日一同前往南非，與世界高手同台競技。
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首次參賽的張祐嘉表示自己是有備而來，「我認為這場比賽最難的是音樂的多元性，你無法預期DJ會出什麼歌曲，要怎麼去渲染觀眾、渲染自己！」
面對年底在南非的世界賽，張祐嘉提到「那邊都是『怪物』，他們的招我不會；但我的招，他們也不會，相當期待出國比賽。」隸屬於IP Lockers、A-FU-RO、BDDoggz、Lil Monster的張祐嘉，屢獲台灣各大鎖舞相關賽事冠亞軍佳績，2020年更曾奪下OBS Vol.14 Locking Battle冠軍、2022年新北市Fun街頭Feestyle亞軍。
DJ Afuro George在現場挑選時下流行音樂出題，前奏一下，舞者須跟著歌曲現場Freestyle，當天賽事歌曲包含2NE1、BigBang等K-Pop舞曲，甚至連Tik-Tok洗腦神曲都是DJ出題歌單，相當考驗舞者對主流音樂掌控性及即興反應，最終決賽由世界排行榜第一名樂曲《STAY》劃下句點，現場觀眾跟著音樂搖擺身體甚至尖叫，現場反應熱烈。
第二次到現場Red Bull Dance Your Style當觀眾評審的異鄉人表示，「因為比賽音樂的多元性及包容真的完全無法預測，希望明年能跳脫觀眾身份參加這場賽事。」不同於多數的街舞比賽，Red Bull Dance Your Style最好玩的地方是由現場觀眾決定最後贏家，相當考驗舞者FreeStyle功力與現場渲染力，只要舞者表演夠炸、能跟著音樂牽動全場氛圍，就能脫穎而出。
自2019年起舉辦的Red Bull Dance Your Style是種無差別舞風的即興對抗賽事，今年度集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking、Afro Dance多達10種舞蹈風格，並邀請各舞風的佼佼者參賽輪番對抗。Red Bull Dance Your Style賽事將由DJ隨機以流行音樂出題，並由現場觀眾決定獲勝者。今年度台灣大賽冠軍由張祐嘉以Locking舞風獲得全場觀眾歡心，將與2021年冠軍周佩芸一同代表台灣，前往南非的約翰尼斯堡與來自全世界超過30個國家、60位舞者共同角逐世界冠軍。