女壘／潘竹瑜雙安！助新世紀黃蜂擊敗臺北臺產熊讚

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臺北臺產熊讚7局狂灌5分 仍不敵新世紀黃蜂
2022企業女子壘球聯賽今(3日）（六）在台北青年公園球場進行下半季第五週賽事，地主臺北臺產熊讚出戰新世紀黃蜂，新世紀黃蜂在7局上拿下3分，沒想到下半局被臺北臺產打了11人次，一口氣失5分，還好施彩芸也化解危機，最終新世紀黃蜂以8:5贏球。
這場比賽受到颱風影響，場地與雨勢都較難控制，新世紀黃蜂在首局就利用林鳳珍安打，沈筱琳利用失誤上壘，加上沈嘉玟敲出內野滾地球形成野手選擇先馳得點，潘竹瑜敲出二壘安打、蘇奕璇也敲安，一口氣灌進3分。
新世紀黃蜂分別在5局由潘竹瑜高飛犧牲打取分，陳詩婷也貢獻適時安打，又追加2分，7局上一連追加3分，取得8:0領先。
不過蔡珈蓁7局下遇到亂流，從吳亭葳擊出安打開始，連續五棒敲安，一口氣也追回3分，連施彩芸緊急後援也發生投球時間超過的意外保送，最後滿壘2人出局，吳亭葳敲出中外野深遠飛球，可惜無緣成為全壘打，最終以3分差落敗。潘竹瑜單場雙安2打點，獲選單場MVP。
朱慧宜猛打賞 新北凱撒擊敗兆基穿山甲喜迎3連勝
2022企業女子壘球聯賽今(3日）（六）在台北青年公園球場進行下半季第五週賽事，2連勝的新北凱撒，在打線全隊共敲出13支安打，加上朱慧宜單場3安貢獻下，以9:6擊敗兆基穿山甲，一口氣拿下近期3連勝。
此役新北凱撒推出「小太陽」翁子晴先發，她也獲得隊友火力相挺，主投4.1局失5分，拿下勝投。
新北凱撒首局就發威，劉瑄獲保送上壘後，「大砲」江慧娟就敲出中外野安打先取分，第2局新北凱撒攻勢再起，劉瑄左外野二壘安打，又掃回2分，加上陳家宜高飛犧牲打，單局又攻下3分拉開比數。
新北凱撒在3局由朱慧宜二壘安打又追加分數，6局上則是雙盜壘戰術成功，兆基穿山甲打線5局才靠著陳雨庭中外野高飛犧牲打破蛋。
6局兆基穿山甲黃欣、林倢妤接連安打又追回3分，還好新北凱撒7局上又追加3分，加上後援投手邱安汝後援1局只被敲出1安打無失分，才順利守住勝利。