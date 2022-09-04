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MLB／就差一人次！白襪王牌無安打比賽殘念

▲白襪王牌Dylan Cease差一人次達成無安打比賽（圖／美聯社／達志影像）
▲白襪王牌Dylan Cease差一人次達成無安打比賽（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-04 11:27:06

芝加哥白襪今天在主場迎戰明尼蘇達雙城，兩隊在美聯中區分居第2、3名，距離龍頭克里夫蘭守護者都僅差不到5場，本來以為今天的比賽會異常激烈，沒想到戰況卻呈現一面倒，還差點讓白襪隊達成「無安打比賽」，雙城隊整場比賽只打出1支安打，跟打出13支安打狂得13分的白襪隊形成兩樣情，最後白襪就以13比0大勝雙城，雙方僅剩1場勝差。

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白襪隊今天派出王牌投手Dylan Cease先發出賽，投到第9局都還沒被雙城打出安打，僅送出2次保送讓對方上壘，但在2人出局時，被雙城隊第一棒Luis Arraez打出一支右外野方向的平飛球，形成安打，打破Cease的無安打比賽，但他後續馬上解決下一棒的Kyle Garlick，依舊達成一場完投完封，並拿下本季第13勝。


本場比賽原本有機會是白襪隊史第21場無安打比賽，雖然可惜沒有完成，但是Cease依舊使用103球，完成生涯第2場完投，今天賽後，本季投球局數來到156局，送出全聯盟第3多的197次三振，加上13勝6敗、2.13的防禦率，讓他今年奪得美聯賽揚獎的呼聲也越來越高。


雙城隊今天派出季中交易過來的Tyler Mahle先發，但他僅投2局就掉4分，吞下本季第8敗，後續換上的中繼投手Aaron Sanchez投了5局失3分，但8局下已經落後7分的雙城隊，派出野手Nick Gordon本季第4場登板投球，但用了30球，只投了0.2局就被狂打5支安打失6分，逼得球隊得換上另一名野手Jermaine Palacios登板，他也用三振化解最後一人次。


白襪隊贏球之後，戰績來到67勝66敗，終於再度超過五成勝率，在今天龍頭守護者輸給西雅圖水手隊之後，雙方只剩2場勝差，雙城跟守護者也只差1場，美聯中區的龍頭大亂鬥還有一番苦戰。

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