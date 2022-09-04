藍文謙封王喊想挑戰大魔王 張家豪:追上我再等三年

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半程男子組部份競爭激烈，來自桃園治平高中17歲小將藍文謙到自由車都還落後江典祐19秒，但最後一項跑步，藍文謙成功在第二圈後半段加速甩掉江典祐，最終反倒以34秒差距拿下冠軍，藍文謙、江典祐已經是一時瑜亮，最近5、6場都是兩人在爭冠亞軍，但兩人都很珍惜互相較勁的機會並異口同聲說：「這樣彼此競爭，反而有助提升各自的成績。」
來自桃園身高168公分的藍文謙，國小和國中時期是游泳隊，但受限身高和臂展的劣勢，在國二之後改練鐵人三項，短短幾年時間就成為台灣備受矚目的鐵人三項新秀，但即便拿到半程總排第1，而且是唯一1位在一小時內的選手，但藍文謙說：「對成績並不滿意，因為我從游泳上來要騎自由車時就有抽筋的感覺，跑步算是有維持自己的水準。」
藍文謙、江典祐唐其他潛優選手都有共同的心願，「超越半程王張家豪」，藍文謙甚至加重語氣說：「超級想！」但今有在場邊觀戰前一天拿下標鐵冠軍的張家豪並不覺得有受到威脅，他說：「他們現在都還一小時左右，我在國三跑最後一次半鐵都有56分鐘多，他們比較欠缺比賽經驗，要追上我恐怕至少要再3年吧！」
半程女子組則由許晨筠、陳均妤和謝巧薰三人競爭且各有擅場，謝巧薰游泳先上岸，陳均妤自由車是唯一騎進35分鐘內，但遺傳自台灣馬拉松百傑母親、2018年田中馬女子組冠軍趙瑞娟的女兒許晨筠最後跑步一項力挽狂瀾以42秒之差打敗陳均妤，繼去年11月花蓮太平洋鐵人三項錦標賽之後再奪女子半程總排第1，超級「粉紅控」的許晨筠說：「上一站在桃園比賽進步了6分多鐘，創下個人最佳的1小時09分鐘，但這次成績又突破到1小時06分鐘，成績能再取得突破我就滿意。」
值得一提的是，這次男、女半程冠軍藍又謙、許晨筠目前都在接受前國手、「微笑鐵人」簡微禎的訓練，簡微禎說：「我是桃園市聘任的專任教練，開始擔任教練工作有4年時間，晨筠是有遺傳到她媽媽的長跑基因，又謙原本學校就幫他奠定下來很好的基礎。」
但除了這群精英選手之外，兩天下來還有不少表現突出的分組選手，像是連續兩天包辦標鐵和半程50歲組冠軍的林文國，雖然已經有54歲來自新竹開設配管工程公司的林文國，原本只是在練游泳，但在2008年隨著教練改練鐵人後，因為原本就來自蛙人部隊所賜，林文國一路比了14年的鐵人三項，先前甚至還一連兩天比了113公里和51.5公里的比賽，他笑著打趣的說：「連比兩天才能打平我的報名費啊。」但他隨即說：「有報名比賽，才會有企圖心，讓自己持續維持訓練，我現在每天晚上10多就寢，清晨4點起來運動後再去公司，對自己的健康和執著於工作上的處理都有很大的幫助。」