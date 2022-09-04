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羽球／馬拉松式激烈對決　周天成三局大戰「銀」恨

▲羽球一哥周天成。（圖／NOWnews資料照）
▲羽球一哥周天成。（圖／NOWnews資料照）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-04 16:57:462022-09-04 17:01:30

世界排名第5得台灣一哥周天成，今在超級750系列的日本羽球公開賽男單決賽碰上地主選手西本拳太，上演馬拉松式的激烈對決，雙方鏖戰超過1.5小時，最終西本拳太 19：21、23：21、21：17，將冠軍留在日本。

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周天成近況絕佳，上週世錦賽拿下銅牌，寫下台灣史上本土最佳成績，本週的日本公開賽又一路殺進決賽，可惜拚冠仍功虧一簣。

28歲的西本拳太世界排名21，生涯與小天對戰10次，吞下8敗，但西本拳太上一次在印尼公開賽上演3局逆轉秀，也終止對戰的5連敗，本次他也有備而來，開賽就連拿6分，搶得先機。

周天成穩住陣腳連拿3分，但此局中段多次回球出界，反觀西本拳太越打越順手，一波8：1的猛攻，將領先擴大到10分，小天展開反撲，回敬8：2的攻勢，並展現韌性連續化解6個局末點，可惜回擊近身球掛網，無緣上演驚天逆轉秀。

西本拳太度過被逆轉的危機，次局開始就連得3分，但周天成逐漸改變打法，利用網前吊小球，大角度的殺球，後來居上，雙方也陷入拉鋸戰；西本拳太則用一波6：1的攻勢，帶著3分領先進入技術暫停。

周天成在次局後段展開反撲，克服4分落後，雙方連續戰成17、18、19三度平手，西本拳太雖率先取得冠軍點，未料卻出現罕見的發球失誤，雙方2度形成Deuce，最終由周天成艱辛的在21平時連拿2分，局數扳平。

決勝局前段雙方三度戰成平手，西本拳太則在6平時打出5：2的攻勢，再度3分領先進入技術暫停。比賽後段，雙方體力都到了臨界點，西本拳太還一度因傷喊暫停治療；周天成則在關鍵時刻出現多次的回球出界，被對方取得5個冠軍點，最終無緣拿下本季第2冠，但已寫下個人在日本公開賽的最佳成績。

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