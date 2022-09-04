中職／兄弟超狂完全全壘打！「味全Faker」這次carry不了

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今晚味全龍推出陣中最穩定的先發投手「味全Faker」郭郁政先發，最近4場先發拿下2勝的他，原本準備再carry味全一場，但第2局就被兄弟「老鬼」周思齊「gank」，轟出生涯第7支滿貫砲，並且以40歲又313天的年紀，成為史上第二老轟出滿貫砲的球員，第7棒的陳文杰不給郭郁政喘息空間，同一局再轟出一支3分砲，單局灌進7分，也讓郭郁政今晚僅投3局就狂失7分，成為本季失分第2多的比賽，僅次於4月20日同樣也是面對兄弟的4局失8分。
第4局味全換上第一任中繼投手王玉譜，近況比較低迷的他，今晚控球也出問題，一上場就連送2次保送，再被擊出兩支適時安打，單局失2分，第5局續投還遭到兄弟第9棒岳政華轟出2分砲，投2局掉4分，也追平了本季的失分新高，好巧不巧，本季前一次單場失4分也是在8月27日面對中信兄弟時創下。
前6局就失11分的味全龍，本來以為就此止血完畢，沒想到7局上換上第4任投手吳俊杰上場後，投第一球就真的「BBQ」了，直接被兄弟洋砲福來喜轟出左外野，這支陽春砲也幫助兄弟達成罕見的單隊「完全全壘打」紀錄！
味全龍今晚被兄弟轟的體無完膚，但打線還是有少數亮點，中外野手郭天信在首局就把球轟出右外野，打出本季第2轟，也是本季第一次「貨真價實」的把球轟出牆外，而一壘手拿莫·伊漾今晚也敲出2支安打，跟游擊手張政禹都連兩場繳出雙安表現，暫時擺脫前陣子的大低潮，捕手蔣少宏在第9局代打的二壘安打，一度幫助球隊攻佔二、三壘，可惜分差實在太大，最後仍無力回天。
味全龍先發投手「味全Faker」郭郁政今晚carry不了，狂失7分吞下本季第6敗，而兄弟的先發投手「小哲源」吳哲源則熱投生涯新高的105球完成6局投球任務，僅失3分，幫助他拿下本季第8勝，本場MVP則是由轟出本季首轟外帶勝利打點的「老鬼」周思齊奪下。