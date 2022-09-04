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「再會吧北投」高雄快閃　陳其邁、吳念真高歌快樂的出帆

▲綠光劇團今（4）日下午於駁二塔前空地舉辦「一日快閃」活動，高雄市長陳其邁擔任神秘嘉賓。（圖／高雄市政府提供）
▲綠光劇團今（4）日下午於駁二塔前空地舉辦「一日快閃」活動，高雄市長陳其邁擔任神秘嘉賓。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-04 20:22:242022-09-04 20:23:07

由綠光劇團主演的經典本土音樂劇「再會吧 北投」第三度巡演，首站將於10月14日至16日至高雄衛武營國家藝術文化中心開演，綠光劇團特別在今（4）日下午於駁二塔前空地舉辦「一日快閃」活動，市長陳其邁擔任神秘嘉賓，在眾人的歡呼聲中與導演吳念真高歌「快樂的出帆」。

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今日快閃活動由吳念真率領演員林雨宣、楊大正及舞者老師，帶來一系列精彩歌舞，並與大家一同歡唱音樂劇中的動人曲目。吳念真也透露第三次巡演的特別之處，有許多演員擔任同一個角色，例如陳明章、謝銘祐等，而整個音樂經過改編，樂團編組也都擴大，呼籲大家千萬不要錯過這麼精彩的演出。

▲陳其邁與導演吳念真、演員林雨宣、楊大正，一起高歌「快樂的出帆」。（圖／綠光劇團提供）
▲陳其邁與導演吳念真、演員林雨宣、楊大正，一起高歌「快樂的出帆」。（圖／綠光劇團提供）
被問到唱歌練多久，陳其邁笑說，自己從2018年唱完紅豆之後就有一點創傷症候群，每次這個只要提到唱歌兩個字，真的是傷害很大，不過楊大正現在來高雄，自己常常私底下會找他稍微練一下，再給3個月的時間，一定會讓大家驚艷刮目相看。

綠光劇團最受歡迎的本土音樂劇「再會吧 北投」，將於2022下半年展開第三度巡演，陳其邁也引用吳念真的「心之所在就是故鄉」，強調高雄是共同的故鄉，臺灣更是共同的家園，「再會吧 北投」這部作品紀錄了許多的故事，不僅有趣也令人感動，因為這些都是屬於我們故鄉的故事。

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