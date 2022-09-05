MLB／響尾蛇Varsho超美技　幫新Z魔神延續無失分紀錄

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本場比賽前已經連續34.1局無失分的Gallen，今天在繳出一場7局7K無失分的超優質投球表現，把連續無失分局數延續到41.1局，距離Brandon Webb在2007年創下的42局無失分隊史紀錄只差2個出局數，而聯盟紀錄則是洛杉磯道奇隊的Orel Hershiser在1988年創下的連續59局無失分。
Gallen在賽後坦言，他其實早在8月24日的先發中就發現這個紀錄，並且從那時開始他就更專注的拿下每個出局數，但其實本場比賽第2局他就有失分危機，釀酒人隊進攻一壘有人時，輪到Tyrone Taylor打擊，他打成一支右外野非常深遠的飛球，卻被響尾蛇隊右外野手Daulton Varsho以美技沒收，化解失分危機。
經過大聯盟Statcast統計，Varsho為了完成這個美技的跑動距離達到104英呎，剛好在警戒區接到球，而這顆球被接到的機率僅僅只有「5%」，Gallen也說，他本來都抱著失分的打算了，沒想到Varsho出現在那邊，並且完成這個難以置信的美技，Gallen也肯定Varsho是聯盟中防守最好的右外野手之一。
而Gallen的41.1局連續無失分紀錄也成為活球時代(1920年)以來，聯盟第8長的紀錄，今晚Gallen的先發無失分剛好是連續第6場，他也成為1900年以來第4位，連續6場以上先發無失分的投手，前3位是1968年的Don Drysdale、1988年的Orel Hershiser，以及2015年的「前代Z魔神」Zack Greinke。