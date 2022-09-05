西北工業大學遭網路攻擊　中國指控源頭是美國

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今年4月，西安市公安機關接到報警，西北工業大學的訊息系統發現遭受網路攻擊的痕跡。
中方指控NSA下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）使用逾40種不同的專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學展開攻擊竊密，竊取學校關鍵網路設備配置、網管數據、運維數據等核心技術數據。
調查報告指NSA利用大量網路攻擊武器，針對中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期進行秘密駭客攻擊活動外，還利用其控制的網路攻擊武器平台和網路設備，長期對中國的手機用戶進行無差別的語音監聽，且非法竊取手機用戶的簡訊內容，並對其進行無線定位。
報告稱美方除了41種網路武器外，另伺服器遍布在日本、韓國、瑞典、波蘭、烏克蘭等17個國家，其中70%位於中國周邊國家，如日本、韓國等。且NSA還購買了埃及、荷蘭和哥倫比亞等地的IP，並租用一批伺服器。
國家計算機病毒應急處理中心說，美方購買境外IP及租用伺服器，對不知情的對象實施網路攻擊，產生借刀殺人的效果。
技術團隊指出，網路攻擊活動開始前，NSA在美國多家大型知名網路企業配合下，將掌握的中國大量通訊網路設備的管理權限，提供給美國情報機構，為持續侵入中國國內的重要訊息網路大開方便之門。
報告點名美方行為對中國的國防、關鍵基礎設施、金融、社會、生產安全等以及公民個人訊息造成嚴重危害，值得深思與警惕。
西安市公安局碑林分局副局長靳琪認為，西北工業大學是中國航空、航天、航海工程教育和科學研究領域的重點大學，擁有大量國家頂級科研團隊和高端人才，承擔國家多個重點科研項目，所以成為此次網路攻擊的針對性目標。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110905