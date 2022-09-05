籃球／確定了！林書豪轉隊　與陳盈駿當隊友

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳盈駿已成為廣州龍獅的當家球星之一，上季他打出生涯年，場均能繳出19.1分9.3助攻4.7籃板1.3抄截的數據，兩分球命中率高達58%，三分球也有39%的出色水準，獲選為年度第二隊。
林書豪今夏仍與NBA球員一起訓練，無奈苦無機會，日前傳出他有可能轉戰PLG與弟弟林書緯聯手，如今林書豪也做出選擇，決定繼續在CBA奮鬥，加入廣州龍獅，他也在微博宣布加盟消息，原文如下：
打了13年的職業籃球，我覺得任何一個時刻或賽季都不是理所當然。我的夢想一直都一樣——在我有機會參與的最高水準比賽裡給出自己最佳的表現，並且用我很幸運的從籃球得到的資源為其他人創造追求夢想的機會。而這個賽季，我很興奮重新加入CBA。
在這段旅程中，我有過心碎和挫折。去年也不例外。因為新冠確診被隔離3個月是我從來沒有想像過會面對的障礙，精神和身體上的影響也很難立刻克服。
我真希望去年我能給所有人一個更好的表現，充分發揮我的能力，但這沒有實現。不過，我永遠感謝北京這座城市，北京首鋼俱樂部，秦總，我的教練和隊友們，當然，還有熱情非凡的首鋼球迷們，讓我在CBA的第一支球隊穿上了北京首鋼的球衣。我會永遠珍惜和你們一起走過的日子。
在接下來的這個賽季，我很感恩能加入廣州隊，郭指導和一支充滿天賦和潛力的年輕陣容、一個一年比一年都變得更好的團隊。我迫不及待地想和我所有的隊友和教練一起努力。廣州，謝謝你給我這個機會。我會盡我所能為這支球隊做出貢獻。
對我的粉絲和追隨我旅程的人，我從心底感謝你們。我不知道這條路最終會走向哪裡，但我希望我能永遠是努力和心存感恩的好榜樣。我們很快就在球場上見！