《藏匿處》何思靜獻螢幕初吻！讚唇感滿分　男星認有來電

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唐綸與何思靜挑大梁主演動作新片《藏匿處》，接受LiTV訪問，呼應電影的「藏匿」二字，2人在感情觀上，都認為情侶間不該有秘密，不過何思靜卻搞笑說道：「唯一秘密就是自己各大金庫（銀行）的密碼。」讓唐綸則是說自己不想被知道的秘密，就是過往演出「麻辣鮮師」電影版時，拍攝棒球投球NG了29次，「投到不知道在投什麼東西了。」由於戲裡男友是毒販，因此何思靜被問到，未來最無法忍受男友做什麼不好的事？她也表示無法接受男友家爆打人這件事，說道：「真的不能接受，我們要愛惜身體！」
何思靜在戲劇《華燈初上》與電影《我吃了那男孩一整年的早餐》都有演出，透過作品知名度大增，在《華燈初上》飾演蘇慶儀年輕時期，但她自曝私心最喜愛謝瓊煖飾演的阿季，表示：「阿季超難！因為她要講台語、國語、日語，以及阿季很歹命，她的親情、愛情跟她事業的部分，都有各自的挑戰，我覺得阿季這個角色是我最喜歡，最想挑戰的！」另外，在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》裡演出不好追的琦然學姐，笑問現實生活中到底要餵食什麼早餐比較容易擄獲佳人芳心？何思靜不加思索回答：「完全不用想！就是薯餅塔加大冰奶！」
外型帥氣的唐綸，從某幾個角度看上去，頗像韓星RAIN，聽到讚美的他，靦腆到說不出話大喊：「不敢當！」細細單眼皮加上姣好身型，唐綸曾在泰國被誤認韓國人，被問到學生時期是校草嗎？唐綸首先謝謝大家喜愛，也聊到在大學結束前曾被告白的經驗，是收到學妹在住處附近等候，拿著親繪的超大卡片傾訴愛慕，著實讓自己又是驚喜、又是感動，縱使當時沒接受，但至今仍謝謝這位學妹，並說道：「雖然婉拒了對方，但我有表達當朋友之意！」