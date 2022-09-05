中職／楊晉豪轉隊就遇羅力引退　「陳大哥」暖心安慰

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為之前跟羅力都是隊友，楊晉豪說雙方只在隊內賽有交過手，但他也表示，對內賽的時候，羅力也是剛到台灣在調整中，所以當時對決沒有感覺到有正式對戰的感覺，而今晚的比賽則是首次在正式比賽對決。
轉隊到桃猿後，教練團讓他主要擔任游擊手，而不是熟悉的二壘防區，楊晉豪表示是猿隊守備教練希望他能改守游擊，他也透露今年在富邦時，首席教練黃泰龍就有建議他加強游擊防區的練習，對於二壘、游擊防區的差異性，楊晉豪也指出，包含守備範圍、機動性都需要更加強。
而時間回到被交易當天，楊晉豪說當時他在球場熱身到一半，突然被叫進辦公室通知被交易了，他也感到很突然，事前沒有想到會發生這種事，從2017年被富邦選進，至今效力5年多，也對球隊有些情感，還是有些捨不得。
但楊晉豪也看很開，他說雖然球員交易在中職較罕見，但是在國外的職業運動，球員被交易本來就是很正常的，富邦悍將的二軍總教練「陳大哥」陳金鋒也有特別跟他說，國外的球員交易是很頻繁的，可能隔一天就成為對面休息室的球員，也鼓勵他隨時準備好自己，並希望看到他在球場上繳出好的表現。
身爲「二寶爸」，楊晉豪也說身份不一樣了，必須隨時警惕自己，把握住每次機會，雖然還在適應新東家的球風，他也會多問問球隊中的學長，楊晉豪也提到，高苑工商隊友廖建富知道他被交易的時候，馬上就傳訊息給他，兩人能在職業球隊再度聚首也非常開心。