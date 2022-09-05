中職／羅力引退賽百球完美落地　隊友相挺不再「問天」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今晚羅力的投球表現依然看不出是待退球員，雖然首局Lamigo桃猿時期的「老隊友」郭嚴文就送給他一份餞別大禮，夯出一發右外野的陽春砲，但「現任隊友」范國宸馬上在2局下以一發左外野陽春砲回敬，追平比分。
首局挨轟的羅力也馬上回穩，從第2局到4局沒被桃猿隊越雷池一步，4局下半隊友高國輝鼎力相挺，面對桃猿洋投霸林爵轟出一支飛出中外野大牆的2分砲，但5局上桃猿新同學楊晉豪率先敲出安打，羅力保送快腿陳晨威後，隊友辛元旭卻煮了一碗熟悉的粥，發生失誤，奉送桃猿1分並攻佔二、三壘，後續猿隊再靠著林立的犧牲打追平比分。
但悍將隊友不忍看到羅力生涯最後一役還要「問天」，6局下半發動一輪猛攻，首名打者申皓瑋選到保送後，悍將連續3支安打，把比分超前成5比3，而羅力在7局上再度上場投完今天最後一個人次，在全場10239位觀眾歡呼掌聲之下，以勝投候選人之姿完美退場。
除了羅力的投球表現精彩外，悍將代理隊長「力量人」范國宸也以身作則，單場4打數4支安打，包含本季第7轟，帶有2分打點，自己還跑回3分，堪稱今晚最「相挺」羅力的隊友，而「高家兄弟」高國輝、高國麟跟范國宸今晚「3國連線」，打回悍將今晚6分的其中5分，也幫羅力在生涯最後一役，沒有留下遺憾。