徐巧芯曝光競辦通訊錄　陳時中競辦怒批侵害隱私

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聲明指出，蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣。
聲明表示，選舉主軸應當是提政見、論述政策。然而，國民黨居然以涉及違反個人資料保護法、洩漏陳時中競選團隊內部個人資料的方式，來做一些無謂的連結與指涉，毫不可取。嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，「並敬告蔣萬安及其競選團隊，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，還台北市民一場有水準的選舉」。
而徐巧芯隨後又再度於臉書發文表示，「辦公室分機算啥個資？又不是手機」、「這種通訊錄不就是讓民眾有問題的時候可以打的？」她說，都加入公眾人物競選團隊了，屬於政治公領域的一環，她沒有公佈私人訊息，這份資料更不是由她收集的，「是在扯什麼個資法？」
徐巧芯反批，她第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護，「號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？」
徐巧芯更加碼指出，陳時中團隊名單中除了焦糖以外，「還有很多名人」，包括「厭世姬」彭維昭、陳時中兒子陳彥安、台北市民政局長藍世聰兒子藍佑倫、法務部政務次長蔡碧仲女兒蔡舒景、內政部長女兒徐國勇徐慧娟、前考試院長姚嘉文女兒姚雨靜、司法院長許宗力女兒許喻理。徐巧芯嘲諷表示，「這個綠營政二代艦隊真是加分加到爆！有夠穩！」