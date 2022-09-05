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徐巧芯曝光競辦通訊錄　陳時中競辦怒批侵害隱私

▲國民黨台北市議員徐巧芯公布陳時中競選通訊錄，遭批侵犯隱私。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲國民黨台北市議員徐巧芯公布陳時中競選通訊錄，遭批侵犯隱私。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-09-05 23:25:112022-09-05 23:30:21

國民黨台北市議員徐巧芯今（5）日在臉書表示，民進黨台北市長參選人陳時中的「網路人設」背後是「焦糖」陳嘉行操刀，她還PO出陳時中競選的通訊錄，指「社群網路部的頭牌原來又是焦糖陳嘉行」，但遭到陳時中競辦批評是「侵害隱私」。徐巧芯隨後下架原圖，改換成部分塗黑的照片，更加碼透露陳時中競選團隊的成員都是「綠營政二代艦隊」。

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對於徐巧芯在臉書上公布競辦組織架構、成員姓名和分機號碼，陳時中競辦晚間發出聲明表示，對於國民黨台北市長參選人蔣萬安身為立法委員，卻縱容團隊知法犯法，「如此侵害他人隱私的行為，表達嚴厲譴責」。

聲明指出，蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣。

聲明表示，選舉主軸應當是提政見、論述政策。然而，國民黨居然以涉及違反個人資料保護法、洩漏陳時中競選團隊內部個人資料的方式，來做一些無謂的連結與指涉，毫不可取。嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，「並敬告蔣萬安及其競選團隊，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，還台北市民一場有水準的選舉」。

而徐巧芯隨後又再度於臉書發文表示，「辦公室分機算啥個資？又不是手機」、「這種通訊錄不就是讓民眾有問題的時候可以打的？」她說，都加入公眾人物競選團隊了，屬於政治公領域的一環，她沒有公佈私人訊息，這份資料更不是由她收集的，「是在扯什麼個資法？」

徐巧芯反批，她第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護，「號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？」

徐巧芯更加碼指出，陳時中團隊名單中除了焦糖以外，「還有很多名人」，包括「厭世姬」彭維昭、陳時中兒子陳彥安、台北市民政局長藍世聰兒子藍佑倫、法務部政務次長蔡碧仲女兒蔡舒景、內政部長女兒徐國勇徐慧娟、前考試院長姚嘉文女兒姚雨靜、司法院長許宗力女兒許喻理。徐巧芯嘲諷表示，「這個綠營政二代艦隊真是加分加到爆！有夠穩！」


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