競總人事、分機遭公開 陳時中團隊籲蔣萬安應說明怎竊取
民進黨台北市長參選人陳時中今（6）日原定赴新生高架橋下籃球場，不過到場後發現，台北市政府體育局於門口貼出「行政中立全民得益」廣告，謝絕候選人進入場地從事競選活動，最終陳時中不得其門而入，並在場外受訪。談到競總人員與分機被公開，陳時中表示，這樣並不好，會交由法律顧問判斷，陳時中競總發言人莊瑞雄也說，到底是透過電腦竊取？還是用偷拍？或用任何不當方式，都是非常不當且違法的，蔣萬安應該要說明清楚。
談到昨日國民黨台北市議員徐巧芯公布陳時中競總辦公室人員名單與分機，陳團隊在深夜譴責這是「侵害他人隱私的行為」，陳時中今日表示，「我覺得各單位對這方面還是要小心，這樣公佈也是不好」，至於是否有涉及個資？陳時中表示，要由法律顧問來評斷。
莊瑞雄則表示，昨天徐巧芯外流陳時中競總人員姓名跟行政分機，但整個競選總部應該是不對外的，任何一個競選團隊是最敏感的，請問蔣萬安團隊把內部資訊外露，到底是透過電腦竊取？還是用偷拍？或用任何不當方式，都是非常不當且違法的，蔣萬安應該要說明清楚。
至於是否可能是內部外流，會不會提告？莊瑞雄重申，不管用甚麼方式，任何不公開競選團隊資料都不能不當竊取或不當利用，團隊內部也做過清查，這份是舊的資訊，對外也是不公開的，我們要先請對手針對這份資料取得做說明。