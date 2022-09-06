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圖片來源／＠ReadyGo
森川丼丼距離楠梓車站步行只要五分鐘，餐廳對面更有提供免費停車場，無論是對自駕族還是火車旅行的饕客來說都非常的方便。轉入楠都東街後，很難不注意到轉角這家有著繽紛外表，搭配上大大的「森川丼丼」POP字體，以及木製的建築特色，彷彿一瞬間就來到了日本街頭。進到裡頭有著許多日式風格的裝飾，讓整體的日式味道更濃厚，森川丼丼在今年剛整修過，店內位置寬敞明亮，以兩人與四人座位區為主。
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森川丼丼菜單
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森川丼丼的菜色以丼飯料理為主，分為熟丼與生丼兩種，因此如果不習慣吃一般鋪上生魚片等生食的丼飯，也可以選擇他們家的熟丼喔！生丼的部分多為海鮮丼，依照海鮮的種類有不同的價位，從常見的鮭魚、鮪魚外，還有天使蝦、蟹膏、干貝與海膽等高級海鮮食材。熟丼則是主要以牛肉和豬肉下去料理。
森川丼丼必點推薦
森川海景丼
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第一次去的話一定要試試他們的森川海景丼，白飯上鋪上了天使甜蝦、鮭魚、鮪魚、旗魚、鮭魚卵、鯡魚卵、花枝、干貝、星鰻、龍蝦沙拉、蟹膏與蟹味絲等滿滿的海味，海鮮口感非常鮮甜。森川丼丼的丼飯醬本身也是帶點微甜的滋味，整體吃起來鹹中帶甜的味道非常的讚！如果覺得太鹹的話，座位上也有醬油可以加一點中和甜味。
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海景盛合蛋糕
圖片來源／森川丼丼官方粉專
生日來森川丼丼慶生準沒錯！這裡的慶生蛋糕可不一般，海景盛和蛋糕是用鮭魚包覆醋飯後，在堆疊上鮪魚、旗魚、干貝、鮭魚卵、紅魚卵和魚子醬，層層疊疊堆起來的鹹蛋糕。如果不吃生食的話，也有炙燒過後的炙燒鮭魚蛋糕可以選擇。不只是拍起來很浮誇，吃起來也是特別的美味，不過這款蛋糕是限量版，準備慶生的朋友要記得至少提前一日打電話去預訂喔！
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巨大野鰻握壽司
圖片來源／森川丼丼官方粉專
這麼大一片鰻魚的握壽司你看過嗎? 鰻魚握壽司不稀奇，身為浮誇系日式料理店當然要推出超長超大，要用鏟子才能吃，一個人絕對吃不完的巨大野鰻握壽司呀！森川丼丼堅持使用台灣在地的星鰻，細嫩香甜的魚肉醬燒過後，鹹甜鹹甜的滋味特別的下飯，無論是上層的鰻魚還是底下的醋飯都是超大份量，建議三到四個人一起分食會比較剛好喔！
排山倒海丼
圖片來源／森川丼丼官方粉專
比起海鮮更喜歡吃牛肉的你，千萬別錯過森川丼丼的排山倒海丼啦！用帶骨牛小排層層堆疊下，這款排山倒海丼完全看不到白飯的蹤影，上桌後附上了一杯滿滿的新鮮北海道醬漬鮭魚卵讓你自己淋上，由上而下直接倒入丼飯中，視覺上這一顆顆晶透的鮭魚卵真的是如同名稱那般排山倒海而來。鮮嫩的牛排搭配上鮭魚卵，這海陸雙吃的滋味真的超幸褔～
森川丼丼
地址｜高雄市楠梓區楠都東街 167 號
營業時間｜週一至週五11:00~00:00
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原文出處 : ReadyGo 高雄日式美食｜超浮誇海鮮丼就在森川丼丼！巨大野鰻握壽司、排山倒海的晶透北海道鮭魚卵！
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