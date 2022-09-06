【宜蘭二日遊】宜蘭住宿美食推薦 在水故鄉上的歐式城堡！來稻田間療癒身心 玩出新田野風格

以水草為主題的「勝洋休閒農場」提供了一系列的 DIY 體驗活動、生態導覽等活動，其中，最特別的就是生態瓶DIY體驗，可以親自動手製作屬於自己的生態瓶，並當作紀念帶回家。此外，園區內還有水草文化館和水草餐廳，除了能夠更了解水中的生態，更能夠拍下許多綠意盎然的美照，度過兼具樂趣和學習的一天！