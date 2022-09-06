柯文哲動手腳？陳時中揪陳信安打籃球　北市府竟擋人進場

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陳時中今日上午原訂與退役超級球星、P. League桃園領航猿總經理陳信安於新生高架橋下打籃球，但進場前競選團隊卻發現門口貼有台北市體育局的「行政中立全民得益」告示，更寫下「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入活動場所從事競選相關活動」，因此陳時中最後只在場外觀看，並未下場打籃球。
陳時中受訪時表示，今天早上來沒辦法去打球，一方面藏拙，以前雖然有打，但很久沒有打了，加上又看到陳信安這種超級球星，就有點心虛，但也有點遺憾，因為機會難得。
陳時中表示，自己以前並不是校隊，但籃球是很普遍的運動，大家很喜歡，一顆球就讓身體舒暢，「但我們亞熱帶氣候，如果沒有遮陰，有時很熱，是否有更適合的場所，我們來了解一下 想法跟希望」，他也承諾，將來當市長，也會盡量讓設施、設備更完整。
吳思瑤說明，今天要安排陳時中與陳信安體驗籃球，並與籃球族群互動，團隊安排很久，本來想到運動中心，但運動中心有行政中立問題。
吳思瑤進一步說，團隊有到新生高架橋下籃球場場勘過，也認為是公開球場，不會在球場裡有競選口號，但今天到現場才看到告示，告示看起來非常新，陳時中是奉公守法的人，所以決定不進場打球，不論市府何時開始規定，或有沒有針對特定人士，團隊就配合，當然非常遺憾。
吳思瑤補充說，前半個月在天母有滾球體驗，那天是滾球團體要求陳時中打滾球，今天是籃球牙醫團體邀請，對於今天的情況感到不解與遺憾，但既然有這樣規定就守法。
北市府體育局則回應，現場保全誤解行政中立規定，因為陳時中沒穿競選背心旗幟，後續會加強保全教育訓練。
體育局也說，原則上歡迎所有人使用場地，只要他沒在場地內穿著競選背心旗幟或是活動，這部分都開放使用。