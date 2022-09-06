優質女模內衣愛穿不穿！大片神祕地帶洩出 畫面豐富迷人
日本28歲演員高田里穗除了演戲工作，也是模特兒、寫真偶像以及歌手。她繼2011年發行《祕密》寫真書後，相隔11年終於要再推出144頁的火辣作品，甚至主打「完全裸露」，預覽圖讓粉絲直呼：「終於！我很期待趕快發行！」
高田里穗2000年加入偶像團體Fortune Cookie，直到2007年退出，同年7月至2011年5月她成為時尚雜誌專屬模特兒；2008年演員出道，2010年擔任《假面騎士OOO》女主角，其後代表作為《惡作劇之吻2013》、《東京愛情故事》。
高田里穗身高167公分，有著長腿優勢，相隔11年將再推出寫真作品，她感謝11年前出版社給予拍攝機會，讓自己多次亮相雜誌，「我不敢相信我能出版寫真書，真的很感激」。高田里穗新作將於10月31日發行，她透露裸露尺度升級，更是自己從未見過的模樣，是「最真實的自己」，保證「豐富又迷人」。
她也在IG釋出預覽圖，除了沙灘上的比基尼照，另一張內衣「要穿不穿」的擺拍十分撩人，粉絲紛紛表示：「終於！」、「我很期待趕快發行！」、「可以辦簽書會嗎！」、「我一直在等！已經預購了」、「妳永遠都這麼美麗耶」。