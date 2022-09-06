MLB／法官連3場開轟！洋基打線不再「爛到流湯」

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今天Judge轟出的第54轟，不僅是一支超前比數的關鍵全壘打，飛行距離達到404英呎、擊球初速109.6英哩仍然是相當驚人的表現，而且這一支全壘打更讓他追平前球星Alex Rodríguez在2007年創下的單季54轟紀錄，共同成為洋基隊歷史上的右打者單季最多轟紀錄保持人，但是洋基隊本季還剩下超過20場比賽，Judge非常有機會打破A-ROD的紀錄。
而前傳奇球星Babe Ruth以及Mickey Mantle也分別在1920年以及1961年轟出單季54轟，其中Babe Ruth是左打、Mickey Mantle為左右開弓，洋基隊的隊史全壘打紀錄則是Babe Ruth在1927年創下的單季60轟，美國聯盟的全壘打紀錄則是Roger Maris創下的單季61轟，最近13場比賽打出8轟的Judge也非常被看好能刷新他們的紀錄。
雖然本場比賽是洋基隊帶走勝利，但是本季季前被交易到雙城隊的「海怪」Gary Sánchez回到老東家主場，在第5局轟出一支超狂的473英呎超大號全壘打追平比數，也是本季第4遠的全壘打，可惜最後風頭仍然被下一局轟出超前轟的Aaron Judge搶走，也由洋基隊搶下本場比賽。