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MLB／法官連3場開轟！洋基打線不再「爛到流湯」

▲洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-06 12:57:40

近期紐約洋基隊近況欠佳，打線的大低潮是主因，近7場全隊打擊三圍只有.164/.236/.303，被球迷戲稱是「爛到流湯」的打線，但其中只有頭號球星「法官」Aaron Judge一個人還醒著，今天戰明尼蘇達雙城之前，已經連2場開轟，而今天再持續轟出破個人單季紀錄的第54支全壘打，加上洋基打線逐漸甦醒，內野手Isiah Kiner-Falefa、Marwin Gonzalez接連開轟，最後以5比3擊敗雙城。

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今天Judge轟出的第54轟，不僅是一支超前比數的關鍵全壘打，飛行距離達到404英呎、擊球初速109.6英哩仍然是相當驚人的表現，而且這一支全壘打更讓他追平前球星Alex Rodríguez在2007年創下的單季54轟紀錄，共同成為洋基隊歷史上的右打者單季最多轟紀錄保持人，但是洋基隊本季還剩下超過20場比賽，Judge非常有機會打破A-ROD的紀錄。


而前傳奇球星Babe Ruth以及Mickey Mantle也分別在1920年以及1961年轟出單季54轟，其中Babe Ruth是左打、Mickey Mantle為左右開弓，洋基隊的隊史全壘打紀錄則是Babe Ruth在1927年創下的單季60轟，美國聯盟的全壘打紀錄則是Roger Maris創下的單季61轟，最近13場比賽打出8轟的Judge也非常被看好能刷新他們的紀錄。


雖然本場比賽是洋基隊帶走勝利，但是本季季前被交易到雙城隊的「海怪」Gary Sánchez回到老東家主場，在第5局轟出一支超狂的473英呎超大號全壘打追平比數，也是本季第4遠的全壘打，可惜最後風頭仍然被下一局轟出超前轟的Aaron Judge搶走，也由洋基隊搶下本場比賽。

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