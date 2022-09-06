疑持毒秒丟包女友騎車逃逸！婦助攻通緝犯男友擋警被移送
昨（5）日午間，花蓮警方在執勤期間，發現一名騎士騎著假造車牌，遂鳴笛攔車，沒想到騎士卻拋下後座女友和2歲的男童逃逸，而該名婦人甚至為了掩護，還伸手攔車險讓員警摔車，支援警力到場後，警方先將婦人帶回，發現她身上有吸食過的安非他命殘袋，並查出逃逸的騎士為古姓毒品通緝犯，因此懷疑古男是為了「藏毒」才心虛丟包女友後再逃逸，目前持續通緝古男。
據了解，這名古姓毒品通緝犯，在5日午間騎假車牌上路時，被眼尖的員警發現，立刻鳴笛要求停車，但他卻加速逃逸，甚至直接把坐在後座的37歲潘姓女友丟包，自己在巷弄間穿梭跑給警察追，潘婦還一度想協助阻擋警方追緝，伸手攔車、推警，險害警差點撞車，事後因涉及妨害公務遭警帶回，並移送花蓮地檢署偵辦。而同樣被丟包的2歲男童，並非古男和潘婦的親生孩子，警方已通知生父協助安置。（編輯：林莞茜）
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