COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

MLB／「絕對的怪物」村上宗隆　日職單季50轟美職流口水

▲養樂多隊村上宗隆。（圖／養樂多官方臉書）
▲養樂多隊村上宗隆。（圖／養樂多官方臉書）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-06 17:34:51

日本職棒東京養樂多燕子隊的重砲手村上宗隆，日前轟出賽季第51支全壘打，成為繼2002年的「哥吉拉」松井秀喜以來，睽違20年再次有日本本土選手單季超過50轟，甚至還以.341打擊率以及125分打點，成為日職中央聯盟的「打擊三冠王」，如此粗暴的表現也吸引了不少大聯盟球隊的興趣，甚至未來可能引發一波大聯盟的搶人大戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

畢業於九州學院高等學校的村上宗隆，在2018年以選秀第一指名加入養樂多燕子，去年就已經展現出巨砲本色，轟出39支全壘打，跟同城的東京讀賣巨人隊主砲岡本和真並列日職全壘打王，今年更以22歲的年紀，成為日職史上最年輕打出50轟的打者，而且目前村上只有打擊率落後給日本火腿鬥士隊松本剛的.353，全壘打跟打點都是全日職最高，非常有機會繼2004年大榮鷹的松中信彥後，日本職棒再次出現打擊三冠王。


而村上宗隆的好表現，除了引起大聯盟球隊興趣外，也開始有美國媒體關注，像CBS體育就以「追逐60轟的不只有Aaron Judge」為標題來報導村上宗隆，美國的權威棒球媒體Sporting News也以「MLB將目光轉到22歲的日本天才身上」為標題特別介紹村上宗隆。


但是對於今年才22歲的村上宗隆，談到大聯盟還言之過早，因為2019年才正式站穩日職一軍的村上，最快要到2028年左右才能有海外自由球員的資格，能隨意跟大聯盟球隊簽約，如果他在這之前想透過入札制度進軍大聯盟，也必須等到他25歲以後才能簽下大聯盟合約，否則都只有小聯盟約的血汗薪資，但明年很有可能代表日本出戰WBC經典賽的村上，屆時打出好表現也是讓他提升身價的好機會。

中職／撞名前隊友大「谷」　味全新洋砲「谷」德溫抵台

MLB／張育成二壘打差點出牆　生涯百安只差一支！

MLB／法官連3場開轟！洋基打線不再「爛到流湯」

中職／成首位引退背號洋將　羅力：從小到大沒想過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀