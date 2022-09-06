MLB／「絕對的怪物」村上宗隆　日職單季50轟美職流口水

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畢業於九州學院高等學校的村上宗隆，在2018年以選秀第一指名加入養樂多燕子，去年就已經展現出巨砲本色，轟出39支全壘打，跟同城的東京讀賣巨人隊主砲岡本和真並列日職全壘打王，今年更以22歲的年紀，成為日職史上最年輕打出50轟的打者，而且目前村上只有打擊率落後給日本火腿鬥士隊松本剛的.353，全壘打跟打點都是全日職最高，非常有機會繼2004年大榮鷹的松中信彥後，日本職棒再次出現打擊三冠王。
而村上宗隆的好表現，除了引起大聯盟球隊興趣外，也開始有美國媒體關注，像CBS體育就以「追逐60轟的不只有Aaron Judge」為標題來報導村上宗隆，美國的權威棒球媒體Sporting News也以「MLB將目光轉到22歲的日本天才身上」為標題特別介紹村上宗隆。
但是對於今年才22歲的村上宗隆，談到大聯盟還言之過早，因為2019年才正式站穩日職一軍的村上，最快要到2028年左右才能有海外自由球員的資格，能隨意跟大聯盟球隊簽約，如果他在這之前想透過入札制度進軍大聯盟，也必須等到他25歲以後才能簽下大聯盟合約，否則都只有小聯盟約的血汗薪資，但明年很有可能代表日本出戰WBC經典賽的村上，屆時打出好表現也是讓他提升身價的好機會。