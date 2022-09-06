陳時中人設秒崩！馬桶偷窺片讓聲量高漲 最大贏家不是他
民進黨台北市長候選人陳時中日前拋出「公廁三寶」政見，承諾在台北市政府管轄的公廁全面安裝免治馬桶，但宣傳片中陳時中把頭探過廁所隔間「偷窺」的畫面引發爭議，遭砲轟把不法行為當有趣。國民黨除大動作舉行記者會要求民進黨道歉，候選人蔣萬安也提出「感應式水龍頭、沖水鈕」來解決衛生疑慮的建議；無黨籍候選人黃珊珊則批評，提升品質比設計華而不實的設備有用，也不需要製造階級對立。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析今年8月初以來藍綠白陣營的網路聲量表現，數據顯示，陳時中自8月1日至爆發「公廁偷窺」爭議前，每日平均網路聲量約落在1.6萬左右，部份日期甚至沒破萬，然而，自9月3日陳時中提出要廣設公廁免治馬桶的政策，並公布宣傳影片後，遭輿論「炎上」單日就創下4.8萬聲量，不少網友質疑「拿偷窺當政見」、「把低級當有趣」、「全面更新成免治馬桶經費超過4千萬」，儘管陳時中團隊當日緊急撤換影片，但隔日仍有4.6萬聲量持續討論，如有網友提出衛生問題的隱憂，而陳時中競選團隊發言人林楚茵貼出馬桶照片、立委范雲反嗆藍白陣營的說法，也引發熱議，可以說是陳時中近一個月以來最受關注的議題。
進一步分析9月3日及9月4日兩天關於免治馬桶政策的網路聲量來源，此次爭議在臉書頻道上被熱烈討論，在各新聞臉書與跨黨政治人物的官方粉專、側翼粉專都給予關注，可說是全面擴散，且多數討論內容對陳時中宣傳影片抱持負面批評態度，風向對他不利。其中，民進黨、陳時中競選團隊總幹事吳思瑤、范雲等人透過官方粉專說明「公廁三寶」政見的內涵，但引發不少網友留言灌爆，批評現在連衛生紙都不一定有了，其他設備有能力維護嗎？或提出不要浪費公帑、補助家戶安裝比較實際等建議，兩人臉書粉專分別是熱門排行第7與第9名。
反觀黃珊珊透過臉書發文叩問，「把偷窺當創意，把妨礙秘密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的『文明城市』嗎？」被網友讚爆，有支持者留言力挺表示市長候選人該做實事、唯一支持黃珊珊，也有人留言評論說，陳時中每天想「人設」想到翻車，總體而言，黃珊珊評論此事被粉絲大力稱讚，也讓他的熱門度排行第8。
此外，網路輿情數據分析也發現，陳時中、黃珊珊、蔣萬安3人的網路正負面聲量比例與好感度拉開差距，近一個月好感度最低的是蔣萬安0.33，負面聲量比例約18％，陳時中則以0.34好感度、負面聲量佔比15％「緊追在後」，而黃珊珊好感度約0.5，負面聲量佔比14％，算是3人中好感度最高者。從藍綠白陣營在首都選戰的選舉策略分析，蔣萬安固守台北市藍大於綠的傳統結構，高呼「我才是正藍軍」，積極固守深藍票源；陳時中除了參加綠營組織見面會活動外，近期頻頻透過戴貓耳、逛gay bar、跳街舞「立人設」，想藉軟性議題和形象抓住中間選民的心，但是頻頻「翻車」，被網友評論為人設太跳tone，或遭酸被幕僚惡搞；黃珊珊則憑藉都會女性的形象，對於藍綠提出的政見主張多有針貶，另延續柯市府8年市政提出明確的願景藍圖，網路好感度居3人之冠，負面聲量也是最低。
今年台北市長選舉「三腳督」態勢成形，政壇關注具親民黨籍身份但以無黨籍參選的黃珊珊是否可能重演1994年黃大洲被棄保的狀況，近期在媒體報導上「棄黃保蔣」傳言不斷，而黃則回應整天搞棄保「沒出息」。比較蔣萬安、陳時中、黃珊珊3位候選人，蔣萬安力圖讓台北市藍天再現，但選戰開打迄今民調無成長跡象，甚至一度被評為「佛系選舉」。
陳時中從辭去衛福部長職務投入選戰後，競選節奏緊湊，幕僚也想透過社群平台改造陳時中撲克臉嚴肅人設，未料卻引發爭議、人設崩壞，遭輿論砲火圍剿，還被媒體人評論為「四不像」；對比黃珊珊原本被視為被棄保的對象，但在歷次爭議事件中，都能憑藉擔任民代及副市長的經驗，第一時間提出見解，獲得網友好評，這次又趁著陳時中因公廁偷窺影片爭議刷了一波流量，顯示她仍然是藍綠陣營不可小覷的對手。（編輯：林莞茜）