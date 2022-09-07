雲品國際首插旗台南　1300坪宴會會所進軍旅遊一級戰區

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雲品首次受理的「顧問服務合約」提供了欲投入餐旅業的業主一項精準且專業的服務規劃建議，將拓展雲品國際特有的餐旅知識管理財，內容含括建築規劃的選址、營運型態與周邊環境等評估，並透過雲品對於永續旅遊與餐飲的經驗提供了硬體、機電等設備內容的專業建議，讓業主以永續、環保的經營概念進行物業規劃，也將依據規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算。
另外，雲品也將在物業的營運籌備階段協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳之規劃、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計劃與執行與品牌形象管理，完整規劃出一套營運銷售企劃書，同時在內勤採購的合作廠商中，也協助給予綠色供應鏈的建議，讓欲投入餐旅業的新業主們能夠得到專業且有經驗的建議，能夠事半功倍且快速有效回收投入成本。
雲品國際旗下君品Collection委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，最新的物業委託案將預計在2024年於台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練，以豐富多樣的革新作法，屆時將再次掀起台南地區的餐旅新風潮。