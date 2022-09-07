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雲品國際首插旗台南　1300坪宴會會所進軍旅遊一級戰區

▲雲品國際宣布，受理台南市安平區一處4300平方公尺的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目。圖為安平古堡（圖／業者提供）
▲雲品國際宣布，受理台南市安平區一處4300平方公尺的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目。圖為安平古堡（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-07 10:18:38

雲品國際宣布，受理台南市安平區一處4300平方公尺的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目，也是雲品國際繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、翰品酒店新莊餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特與新北烏來紅河谷後的第七處委託案，是君品Collection首次進軍南台灣，也是首次推出的顧問服務規劃，未來將為旅遊一級戰區的台南提供更優質的餐旅服務及提升城市的觀光形象。

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雲品國際總經理丁原偉表示，文化歷史底蘊相當深厚的台南市，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。雲品國際與台南的在地業主經過1年以上的籌備與擘劃，已於本月份正式簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀規劃，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務，未來將能夠與台南在地的美食與歷史文化激盪出更多的火花。

雲品首次受理的「顧問服務合約」提供了欲投入餐旅業的業主一項精準且專業的服務規劃建議，將拓展雲品國際特有的餐旅知識管理財，內容含括建築規劃的選址、營運型態與周邊環境等評估，並透過雲品對於永續旅遊與餐飲的經驗提供了硬體、機電等設備內容的專業建議，讓業主以永續、環保的經營概念進行物業規劃，也將依據規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算。

另外，雲品也將在物業的營運籌備階段協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳之規劃、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計劃與執行與品牌形象管理，完整規劃出一套營運銷售企劃書，同時在內勤採購的合作廠商中，也協助給予綠色供應鏈的建議，讓欲投入餐旅業的新業主們能夠得到專業且有經驗的建議，能夠事半功倍且快速有效回收投入成本。

雲品國際旗下君品Collection委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，最新的物業委託案將預計在2024年於台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練，以豐富多樣的革新作法，屆時將再次掀起台南地區的餐旅新風潮。

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