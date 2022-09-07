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中秋餐飲玩很大　萬豪生蠔鮑魚無限享用　開鍋拿證享折扣

▲高雄萬豪「豪享自助餐廳」於中秋連假食材加碼生蠔、鮑魚無限享用。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪「豪享自助餐廳」於中秋連假食材加碼生蠔、鮑魚無限享用。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-07 12:11:28

秋日是大啖美食的季節，餐飲業者瞄準團圓需求，推出超狂活動。高雄萬豪「豪享自助餐廳」於中秋連假食材加碼生蠔、鮑魚無限享用。「這一鍋皇室秘藏鍋物」尋找身份證字號有1的國民，超人氣商品神仙牛肉免費換；「這一小鍋」祭出身份證數字9優惠，最高累積9個9套餐免費吃；「燒肉同話」隱藏版餐點只送不賣。夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿額，有機會抽到餐廳吃到飽餐券。

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高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」中秋連假食材加碼「生蠔、鮑魚」吃到飽。選用日本廣島生蠔，搭配松露荷蘭醬焗烤，入口鮮味十足，滑嫩可口，大大滿足；鮑魚分別以冷漬鮑魚及鮑魚粥來呈現，以高湯滾生米，讓米粒吸飽精華，放入鮑魚增添鮮味，另用低溫烹煮鮑魚，直至肉質軟嫩，以特製醬油、辛香料醃泡入味 ，中秋大啖美食正是時侯。

▲餐飲集團推出身份證優惠活動。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲餐飲集團推出身份證優惠活動。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
這一鍋皇室秘藏鍋物，主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，9/9-9/25期間，只要身份證字號有1就能免費加菜，1碼1贈送梅花豬肉乙份，2碼1贈送西班牙伊比利豬舌乙份，3碼1贈送神仙牛肉乙份，4碼1贈送澳洲和牛板腱乙份，團圓開鍋就拿出身份證為家人添加御膳肉品，每桌限用一張身份證優惠不累加。

▲餐飲集團推出身份證優惠活動。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲餐飲集團推出身份證優惠活動。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
這一小鍋9月推出「919鍋物節」，9/19-9/29期間尋找身份證上有9的國民，同桌可多張身份證累加，1碼9享單點九折，2碼9享單點八二折，3碼9享單點七三折，以此類推最高8個9享單點二八折，集滿9個9套餐免費吃，打折不手軟。

深受肉控喜愛的燒肉同話，9/12-9/30推出「星知肚明豚有味」，到店用餐出示google評論5顆星畫面，即可免費兌換卡滋伊比利豬舌叁吃乙份，三種吃法多種口感一次滿足，只送不賣限時兌換。

▲夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿額，有機會抽到餐廳吃到飽餐券。（圖／夢時代提供）
▲夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿額，有機會抽到餐廳吃到飽餐券。（圖／夢時代提供）
高雄夢時代推出多項美食盛典，自即日起至9月15日，夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿1,500元，即可於APP兌換摸彩序號，有機會抽到名氣餐廳吃到飽餐券。此外，B1F美食廣場小吃、輕食飲品更有指定品項限定優惠。9月16日夢時代也將舉辦兩場會員限定的秋日梅酒會，採預先報名、額滿為止，當天將由在地清酒大師陳建偉Tim帶領民眾品飲、感受日本梅酒的酸甜滋味。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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