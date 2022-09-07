中秋餐飲玩很大　萬豪生蠔鮑魚無限享用　開鍋拿證享折扣

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這一鍋皇室秘藏鍋物，主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，9/9-9/25期間，只要身份證字號有1就能免費加菜，1碼1贈送梅花豬肉乙份，2碼1贈送西班牙伊比利豬舌乙份，3碼1贈送神仙牛肉乙份，4碼1贈送澳洲和牛板腱乙份，團圓開鍋就拿出身份證為家人添加御膳肉品，每桌限用一張身份證優惠不累加。
這一小鍋9月推出「919鍋物節」，9/19-9/29期間尋找身份證上有9的國民，同桌可多張身份證累加，1碼9享單點九折，2碼9享單點八二折，3碼9享單點七三折，以此類推最高8個9享單點二八折，集滿9個9套餐免費吃，打折不手軟。
深受肉控喜愛的燒肉同話，9/12-9/30推出「星知肚明豚有味」，到店用餐出示google評論5顆星畫面，即可免費兌換卡滋伊比利豬舌叁吃乙份，三種吃法多種口感一次滿足，只送不賣限時兌換。
高雄夢時代推出多項美食盛典，自即日起至9月15日，夢時代會員於指定餐飲店櫃消費滿1,500元，即可於APP兌換摸彩序號，有機會抽到名氣餐廳吃到飽餐券。此外，B1F美食廣場小吃、輕食飲品更有指定品項限定優惠。9月16日夢時代也將舉辦兩場會員限定的秋日梅酒會，採預先報名、額滿為止，當天將由在地清酒大師陳建偉Tim帶領民眾品飲、感受日本梅酒的酸甜滋味。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！