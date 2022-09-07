棒球／田澤純一回歸日本球壇！重返生涯最初的起點

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年36歲的田澤，從橫濱商科大學高等學校畢業後，在2005年加盟新日本石油ENEOS，並在2008年代表ENEOS隊在JABA東京運動會中投出單場18K，並在同年的都市對抗賽出賽5場，以4勝、1場完封、防禦率1.27的活躍表現，奪下賽會MVP，他也在當年宣布挑戰大聯盟，在年底與波士頓紅襪隊簽約，還讓日本職棒對於社會人直接挑戰大聯盟的選手，制定一條「田澤條款」，回日職打球需要等2年才能參加選秀，這條款直到2020年才廢除。
後來田澤在大聯盟共效力了紅襪、邁阿密馬林魚、洛杉磯天使等球隊，388場出賽，其中只有4場先發，有21勝26敗，防禦率4.12的成績，還有89次中繼成功及4次救援成功，並曾在2013年隨紅襪隊奪下世界大賽冠軍，當年他也是球隊的牛棚要角，跟前輩上原浩治一起鞏固了球隊後段局數的防線。
但他在2018年遭馬林魚及底特律老虎釋出後，就沒有大聯盟的出賽紀錄，在小聯盟載浮載沉2年後，2020年回日本加盟獨立聯盟的埼玉武藏熱火熊隊，並在同年「田澤條款」廢除後選擇參加日職選秀，但並沒有受到任何球團青睞，於是將目光轉到中職，並在年底跟味全龍簽約。
2021年賽季以洋將身份擔任味全龍隊的守護神，整季出賽58場，戰績4勝4敗，防禦率3.56，並收下30次救援成功，在救援排行榜中僅次於統一獅隊陳韻文的32次，成為味全龍重要的後援戰力，可惜因戰力考量無緣再看到他來台獻技。
睽違14年回歸新日本石油ENEOS後，馬上就投入將在10月底開幕的社會人棒球錦標賽，田澤在跟球隊簽約時，也表示當時在社會人球隊中不僅學習到棒球的技術，也學到出社會要注意的行為舉止，並感謝球隊支持他去挑戰大聯盟，現在也會為球隊即將挑戰的社會人棒球錦標賽全力以赴，並以奪下冠軍鑽石旗幟為目標。