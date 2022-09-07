特企／「關於眉毛的室」霧眉 在地化服務貼近消費者需求
「關於眉毛的室」成立四週年以來，服務已超過數萬人，主要業務是推廣紋繡，集結全台紋繡師共創雙贏，目前遍佈全台灣各縣市，讓消費者找到地點方便、資歷完整、實操經驗豐富、構圖能力優秀的紋繡老師。品牌定位為霧眉、飄眉、眼線、髮際線、繡唇，業界專業、專一品牌，服務範圍遍及全台。團隊老師提供合理收費、高規格服務，提供給消費者最好的超值體驗，為慶祝邁入四週年，提供曾消費過的客戶折抵1000元優惠。
品牌策略長彭珊婷Sandy分析紋繡市場的興衰，她表示，當市場質疑為何收費如此誘人，常常她的回答是，一百元的牛排、四百元的及四千元的牛排都有人吃，也有人四千元的牛排覺得口味不對，感到不滿意。因此消費應該是客戶覺得體驗滿意，才是一門好的生意。大約十年前紋繡在國內興起，當時紋繡老師相對較少，一對眉毛價格約萬元左右，近十年來，隨著紋繡服務普遍、師資興盛，消費者選擇多樣化，國內的紋繡價格已落在相對合理的收費。對照韓國，更是驚人，韓國紋繡價格普遍落在新台幣兩至三千元。
面對瞬息萬變的市場，「關於眉毛的室」強調，讓實戰經驗豐富的紋繡師，以超值合理的服務提供消費者，進而活化市場，共同創造三贏局面。也就是說，讓消費者以合理的價格找到優秀的紋繡師，手藝精湛的紋繡師，也能媒合到消費端。以此良好循環促進市場向好。
推出美容新手也能報名的基礎霧眉班
品牌策略長彭珊婷Sandy表示，今年十一月「關於眉毛的室」要成立「關於眉美學院」，為提供想轉職紋繡業的美容新手進修基礎霧眉班，售價暫定為九千九百元。毫無經驗的美容新手可以先在基礎班摸索初階、針對單一霧眉教學，如果想再深入延伸，可以報名進階班。
近年來「關於眉毛的室」努力拓展服務據點，招募優秀的紋繡師，擴展更多元的專業服務內容，讓美有更多的變化，並且跨入教學及生產紋繡專業面膜、紋繡色乳，讓每個人都能從這個行業獲得成就。有興趣的讀者，歡迎加Line詢問：https://lin.ee/W6IvyCP