COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全臺首座！高雄燈塔開放夜間參觀　中秋賞月新選擇

▲交通部航港局推動「高雄燈塔」活化再利用，7日舉行啟用典禮。（圖／高市府提供）
▲交通部航港局推動「高雄燈塔」活化再利用，7日舉行啟用典禮。（圖／高市府提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-07 21:38:57

位在高雄旗津的高雄燈塔於西元1883年設置，交通部航港局推動「高雄燈塔」活化再利用，改造成為結合周邊地方特色發展的新型態觀光景點，也是全臺首座開放夜間參觀的燈塔。今(7)日由交通部長王國材及高雄市長陳其邁主持啟用典禮，高雄燈塔將成為高雄觀光的新地標，更是國人中秋賞月聚會的首選景點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王國材致詞時指出，航港局透過休憩設施與輕食服務區的設置、通用化工程與夜間照明的改善，來優化燈塔園區環境，同時也首度與土開公司合作，導入高雄在地輕食與文創展覽，並開放夜間參觀，讓民眾來到燈塔不是只有拍照打卡，還可以駐足停留，享受美食、美景，並聽聽燈塔的故事，為燈塔觀光打造全新的營運模式。

▲全新啟用的「高雄燈塔」引進在地輕食與文創展覽，也是全臺首座開放夜間參觀的燈塔。（圖／高市府提供）
▲全新啟用的「高雄燈塔」引進在地輕食與文創展覽，也是全臺首座開放夜間參觀的燈塔。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，燈塔整建對促進地方觀光非常重要，對此特別向中央表達感謝。全新啟用的高雄燈塔引進在地輕食與文創展覽，透過中央與地方合作，招商之餘提供民眾更休閒的處所。

航港局局長葉協隆表示，高雄燈塔自9月8日起正式對外開放民眾入園，啟用期間現場備有紀念小點心、迷你手提LED發光風扇等多重好禮，另土開公司與高雄港知名觀光景點棧貳庫、大港倉，共同推出「高港攀月 高雄燈塔賞月新秘境」活動，只要配合完成活動指定條件，即可兌換領取，數量有限，請民眾把握機會。

▲ 部長王國材(中)、市長陳其邁(右1)、立委許智傑(左1)在高雄燈塔喝咖啡。（圖／交通部航港局提供）
▲ 部長王國材(中)、市長陳其邁(右1)、立委許智傑(左1)在高雄燈塔喝咖啡。（圖／交通部航港局提供）
另因高雄燈塔腹地狹小且地勢陡峭，無停車空間，建議民眾搭乘渡輪或將車輛停放旗津公有停車場後，步行前往。因應開放夜間參觀，未來高雄燈塔開放參觀的時間為每週二至週日，上午9時至晚上9時；中秋連假期間9月9日至9月11日特別將開放時間延後至晚上10時，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意的時光。

王國材進一步說明，每座燈塔園區各具特色，將續請航港局將不同的創意帶入到各個燈塔，同時也透露「高美燈塔」將朝提供旅宿服務的方向規劃，為下一個推動燈塔轉型的目標。也期許航港局將高雄燈塔作為我國燈塔轉型多元營運場域的首例，未來仍要持續推動以促進燈塔觀光永續發展。

中秋餐飲玩很大　萬豪生蠔鮑魚無限享用　開鍋拿證享折扣

推動便捷環保交通載具　快充式共享電動機車駛入校園

漢來三麗鷗主題房開箱！Hello Kitty八大巨星大陣仗迎賓

音樂劇「再會吧北投」登衛武營　吳念真偕陳其邁高歌宣傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀