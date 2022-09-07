全臺首座！高雄燈塔開放夜間參觀　中秋賞月新選擇

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陳其邁表示，燈塔整建對促進地方觀光非常重要，對此特別向中央表達感謝。全新啟用的高雄燈塔引進在地輕食與文創展覽，透過中央與地方合作，招商之餘提供民眾更休閒的處所。
航港局局長葉協隆表示，高雄燈塔自9月8日起正式對外開放民眾入園，啟用期間現場備有紀念小點心、迷你手提LED發光風扇等多重好禮，另土開公司與高雄港知名觀光景點棧貳庫、大港倉，共同推出「高港攀月 高雄燈塔賞月新秘境」活動，只要配合完成活動指定條件，即可兌換領取，數量有限，請民眾把握機會。
另因高雄燈塔腹地狹小且地勢陡峭，無停車空間，建議民眾搭乘渡輪或將車輛停放旗津公有停車場後，步行前往。因應開放夜間參觀，未來高雄燈塔開放參觀的時間為每週二至週日，上午9時至晚上9時；中秋連假期間9月9日至9月11日特別將開放時間延後至晚上10時，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意的時光。
王國材進一步說明，每座燈塔園區各具特色，將續請航港局將不同的創意帶入到各個燈塔，同時也透露「高美燈塔」將朝提供旅宿服務的方向規劃，為下一個推動燈塔轉型的目標。也期許航港局將高雄燈塔作為我國燈塔轉型多元營運場域的首例，未來仍要持續推動以促進燈塔觀光永續發展。