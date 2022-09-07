中職／花蓮戰一波三折　朱育賢第10轟助桃猿險勝味全

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雖然5月底聯盟就曾經在花蓮安排賽事，但因為疫情影響，桃猿隊確診人數達到延賽規定，所以3場比賽都沒打成，所以今晚的比賽才是本季花蓮球場的「真首戰」，雖然開打過程一波三折，還雨勢不斷，但澆不熄暴力猿的猛烈攻勢，首局就靠著連續的安打及味全龍隊一壘手拿莫‧伊漾的失誤，一口氣在味全龍先發洋投布里悍手上攻下3分，但第2局味全龍靠著狀況回升的拿莫‧伊漾打出「道歉二壘安打」，先追回一分，下一棒張政禹再補上適時安打，打回第2分。
但3局上猿隊郭嚴文打出安打後，現場又出現陣陣雨勢，不得已再度暫停比賽，直到晚上9點05分才恢復，而比賽恢復進行後，續投的布里悍馬上用2次三振及讓猿隊梁家榮打出飛球終結攻勢。
到了4局下半，龍將吹起反攻號角，靠著安打、保送和妨礙打擊擠成滿壘，結果猿隊洋投狂威對「味全隊長」吳東融再投出四壞保送，奉上追平分，雙方以3比3戰成平手，一路鏖戰到第6局，暴力猿的「酒窩大砲」終於甦醒，朱育賢對布里悍轟出本季第10轟，成為聯盟第2位打出雙位數全壘打的選手，這支陽春砲也幫助桃猿以4比3超前比數。
韌性極強的龍將們，在8局下再度出現攻勢，面對桃猿隊佈局投手「鄉長」陳禹勳，一度在一人出局時攻佔滿壘，可惜陳禹勳的經驗還是相當足夠，經歷過許多大場面的「鄉長」馬上讓龍將們打出不營養沖天炮，及內野滾地球化解危機，並就此澆熄味全龍的反撲氣燄。
今晚味全龍先發洋投布里悍用了113球投完6.2局，被打5支安打失4分，其中3分自責分，在本季的花蓮首戰中遺憾吞敗，而桃猿先發洋投狂威用95球投完5局，失3分包含2分自責分，並靠著隊友朱育賢的超前轟，拿下本季第12勝，持續穩居聯盟勝投王的位置。