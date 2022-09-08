每人國債負擔估飆破28萬！民眾黨籲政府檢討特別預算效率

112年度中央政府總預算加計特別預算歲出2兆9,319億元，債務舉借3,864億元，占當年度歲出總額13.2％。財政部估算，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額將達到6兆6,748億元 ，換算明年平均每位國民將背負28.7萬元國債。台灣民眾黨立法院黨團今（8）天召開記者會，批評蔡英文政府「以債養債」，要求民進黨政府全面檢討現有特別預算案執行效率，同時也應公開說明國債還款計畫與進度，並降低台灣人民平均每人國債負擔。





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