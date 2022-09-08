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每人國債負擔估飆破28萬！民眾黨籲政府檢討特別預算效率

▲民眾黨立院黨團召開「特別預算常態化浮濫舉債，112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.08）
▲民眾黨立院黨團召開「特別預算常態化浮濫舉債，112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.09.08）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-08 13:30:40

112年度中央政府總預算加計特別預算歲出2兆9,319億元，債務舉借3,864億元，占當年度歲出總額13.2％。財政部估算，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額將達到6兆6,748億元 ，換算明年平均每位國民將背負28.7萬元國債。台灣民眾黨立法院黨團今（8）天召開記者會，批評蔡英文政府「以債養債」，要求民進黨政府全面檢討現有特別預算案執行效率，同時也應公開說明國債還款計畫與進度，並降低台灣人民平均每人國債負擔。

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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團主任暨宜蘭縣長候選人陳琬惠今（8）天召開「特別預算常態化浮濫舉債，112年每人國債負擔恐飆破28萬」記者會，要求民進黨政府全面檢討現有特別預算案執行效率，同時也應公開說明國債還款計畫與進度，並降低台灣人民平均每人國債負擔。

邱臣遠表示，蔡政府從民國106年起編列前瞻基礎建設計畫等4項特別預算案，從106年到115年度特別預算計畫舉債超過2兆元；民眾黨團多次提醒政府必須思考收支平衡與財政紀律，但這2、3年特別預算的編列卻成為常態化，不僅規避年度預算平衡，也使得公共債務持續攀升。

邱臣遠指出，根據審計部審核報告，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算累計實現數，只占預算的80.99%，其中教育部、環保署等7個部會的累進實現率未達8成。他更呼籲，未來潛艦國造計畫，應回歸公務預算編列，不應再編列特別預算。

張其祿表示，根據主計處與財政部資料顯示，112年度中央政府一年以上公共債務未償餘額預估為6兆6748億元，平均每位國民將揹負28萬7000元的國債。他呼籲，為因應放緩的經濟成長與多變的國際情勢，政府應該遵守整體經濟均衡原則，恪遵財政紀律法，審慎管理國家財務及加強債務管控。

陳琬惠表示，中央與地方政府不能一味舉債，也必須思考租稅衡平及財政紀律，訂定有效社福政策，善用有限資源幫助弱勢族群。

最後，民眾黨團呼籲，民進黨政府應該全面檢討現有特別預算案執行效率，也應公開說明國債還款計畫與進度，以防國債超過法定界線，並降低台灣人民平均每人國債負擔。

　　

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