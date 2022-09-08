搶疫後韓國市場！觀光局宣布金宰佑夫妻任台灣觀光代言人

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為在邊境開啟即爭取韓國旅客首選台灣，觀光局已完成製作美食篇、療癒溫泉篇、都會城旅篇、異國文化篇、自然奇景篇與體驗活動篇等6支15秒宣傳影片，為符合韓國民眾收看廣告習慣及呈現台灣多元樣貌，系列宣傳影片均採用反差手法的創意，搭配戲劇化劇情的畫面，來傳達可在台灣體驗多樣且豐富的觀光元素。
觀光局指出，金宰佑夫妻擔綱拍攝「自然奇景篇」與「體驗活動篇」主題，自然奇景篇以透過訓練肌肉代表為探訪台灣多樣美景的準備；體驗活動篇，則是運用韓國特有的喝生雞蛋開嗓文化，傳遞為大聲驚呼台灣特色的大自然。
觀光局表示，平面主視覺部分，則擇選台灣具代表性地標、特色景點及活動作為視覺核心，同時強調近距離可以體驗的台灣各式享受，挑選以台北101、台灣美食、野柳及熱氣球活動為背景，金宰佑夫婦特別與野柳女王頭及喔熊熱氣球合影，突顯台灣的多樣美好，鼓勵韓國民眾訪台。
為維持台灣在韓國市場的宣傳熱度，觀光局表示，除小記者團每月持續向韓國民眾傳遞台灣觀光資訊外，今年5月則與韓國Channel S的知名旅遊綜藝節目《再次出發的地圖》合作，邀請居住在台灣的韓國Youtubers，介紹各式台灣旅遊樣貌，且於韓國線上串流平台wavve上架。
觀光局指出，韓國市場來台旅客逐年成長，自2017年突破百萬人次，2019年達到124萬2,598人次，創下歷史新高紀錄。觀光局在各國際市場為重啟國際旅遊進行熱身的同時，更積極進行國際宣傳，佈局爭取國際旅客疫後首選台灣。