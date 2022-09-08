竹梅源臺灣精品咖啡大賞成績出爐！冠軍豆拍出高價

堪稱全國指標性咖啡賽事的「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，經過嚴謹的兩階段評鑑，今（8）日於漢來大飯店揭曉成績並舉行頒獎典禮。今年符合參賽標準的賽豆共有57支，參賽者需繳交高達43公斤的比賽豆，歷經連續兩輪、集齊三大世界冠軍的超強評審團評鑑過程，才有機會脫穎而出。比賽結果由「璟隆咖啡莊園」榮獲冠軍，並獲得獎金20萬元，其次分別由豆御香藝妓莊園榮獲亞軍、鄒築園獲得季軍。
這次獲得冠軍殊榮的璟隆咖啡莊園，位於嘉義縣番路鄉，莊園主原本是阿里山製茶業者兼營民宿，大學念園藝系的第二代蘇彥璋畢業回鄉，門外漢的他，因緣際會開始種植咖啡，投入6萬元資本在位處海拔約1400公尺的自家莊園種植200棵藝妓咖啡，2021年初試啼聲參加阿里山莊園咖啡精英交流賽即獲得藝妓組金質獎，讓蘇彥璋信心大增，今年乘勝追擊，首度參賽即以黑馬之餈打敗全國各家莊園，獲得87.58的高分成績，摘下本屆竹梅源臺灣精品咖啡大賞冠軍。
由竹梅源莊園負責人王源林發起主辦的「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」，本著推廣與交流的精神，期望提升臺灣咖啡國際知名度並拓展銷售市場。從事塑膠業的他，推廣種樹讓地球溫度不再繼續上升，近年他開始鼓勵農民改種咖啡樹，除了為節能減碳盡一分心力，還可以讓高產值的咖啡改善臺灣農民經濟，並進一步將臺灣咖啡品牌打進國際市場。
主辦方表示，這次很榮幸邀請到了三大世界冠軍參與決選評審群，包含有台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、世界咖啡大賽烘豆冠軍賴昱權、世界咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹等超過12位頂尖評審，在他們的「嚴選」下，會為此次獲獎生豆的品質更添一份保證。除前三名，四至十名分別為雅慕伊咖啡莊園、卓武山咖啡莊園、嵩岳咖啡莊園、花囍田咖啡莊園、東泓咖啡莊園、皇庭咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園。
頒獎後隨即舉辦生豆競標暨媒合會，除了前十名得獎豆之外，分數達83分以上、風味優異的莊園精品豆亦在現場展示亮相，其中前三名精品豆均拍出高價，包括季軍鄒築園27萬元（40公斤）、亞軍豆御香藝妓莊園33萬元（40公斤），冠軍璟隆咖啡莊園更高達49萬元（40公斤）。