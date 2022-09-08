美國會將審台灣政策法案 外交部：凸顯美國對台堅定支持
美國聯邦參議院外交委員會14日將審查《2022台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等，外交部今（8）日表示，凸顯美國對台灣的堅定支持，表達高度歡迎與誠摯感謝。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，《2022台灣政策法案》是由民主黨籍參院外交委員會主席孟南德茲(Robert Menendez)與共和黨的資深參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)所聯合提出，內容涵蓋台美關係各項重要議題，包括：全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等。
歐江安表示，法案納入近年美國國會多項友台法案的重要內容，是美國近年深具代表性的旗艦型挺台法案。對於美國民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出支持台灣的大型法案，彰顯美國國會對提升台美關係具有跨黨派的高度共識與願景，也凸顯美國對台灣的堅定支持，外交部再次表達高度歡迎與誠摯感謝。
外交部指出，法案推動的過程中，美國行政與立法部門均與我方保持聯繫，基於台美雙方慣例與默契，相關討論情形例均不會對外說明，外交部將持續就如何維護台灣安全及強化台美雙邊關係，與美國國會友人及行政部門均保持密切合作與聯繫，以最穩健的方式深化台美友好夥伴關係。