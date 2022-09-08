特企／打詐國家隊！互動資通全力協助政府防堵詐騙簡訊

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互動資通董事長郭承翔說，今年積極配合主管機關與電信系統，從嚴格控管用戶帳號、配合電信過濾機制、防堵詐騙保障合法、特別審核海外來源及加強資安防止駭盜五大執行重點下手，可疑停用門號數大幅下降，成功攔阻率相較高峰期有效減少85%。同時由於去年已進行門號申請實名制與雙證件身分核實，有效預防人頭帳戶或代收簡訊認證碼的情事發生。
從行政院七月頒訂的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」資料顯示，雖近 5 年電信網路詐欺案件發生數及全般詐欺財損金額已逐漸穩定控制，但受到疫情影響，去年卻呈現增長情形，其中全般詐欺財損新台幣 56.1 億元，為近 5 年最高。由於詐騙簡訊的猖獗，造成民眾受騙、財產損失，使得簡訊這個高達98%開啟率的溝通工具也嚴重被「汙名化」。
事實上，從國際市場調查顯示，全球零售百貨及電商業面對疫情帶來的「零接觸經濟」，從檔期訊息推播、訂貨通知、付款OTP認證簡訊、到貨通知等，簡訊扮演著相當重要的溝通角色。而公務機關、學校團體等在疫情政令宣導與防疫照護、居家隔離等，也十分仰賴簡訊作為訊息發送管道之一。
互動簡訊發送量最大的平台EVERY8D，由於有多項獨家技術及多元化服務，長期協助政府機關、教育團體、金融機構及零售百貨發送簡訊，觀察到近幾年政府機關及教育機構大量運用簡訊服務，不但讓公務流程處理訊息透明化，更能提升民眾服務品質。例如：北部地區一教育單位當有緊急事件(如颱風、流行疾病人數達停課標準)，會發送簡訊通知家長，學生到離校簡訊通知，學生於上、放學刷卡後，系統可將刷卡時間通知家長，讓家長知悉其小孩到離校情形。再如LBS區域發訊，南部一市政機構在大型活動或連續假期期間，會利用此項簡訊服務發送即時區域廣播，提醒將進入的民眾有交通管制措施，協助人潮與交通疏散，受到民眾肯定。
事實上，從去年6-7月開始，市場便陸續傳出簡訊帳號被盜事件，互動資通警覺此可能為詐騙的徵兆，便要求著手加強對既有及新申請的帳號管控措施，如要求用戶強化密碼設定。由於研判遭盜用的帳號會利用國外IP進行詐騙，團隊更開始限制海外可疑IP，重新進行檢核確認用戶身分，以降低詐騙風險。
由於詐騙手法日新月異，透過網際網路、社群平台及電話來誘導民眾上當，為保障國人財產安全，行政院7月結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，從各方面進行打擊詐騙。郭承翔表示，平台業者身為一份子，為了協助攔阻詐騙簡訊，互動資通即使至今已損失幾千萬元的營收，仍堅持與政府齊心防堵，共同打擊詐欺犯罪，一起維護民眾安樂的生活環境。