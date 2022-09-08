違紀參選桃園市長　民進黨開除鄭寶清黨籍

前民進黨立委鄭寶清未獲民進黨提名，仍在日前自行登記參選桃園市長，為桃園選情投下變數，民進黨中評會今（8）日下午開會達成，決議開除鄭寶清黨籍。中評會主委賴瑞隆會後受訪表示，沒有紀律就沒有現在的民進黨，依照黨規，違紀參選一率予以除名，針對鄭寶清違紀參選一案，全體中評委一致通過，確定開除鄭寶清黨籍。
鄭寶清2020年競選桃園市桃園區立委連任失利，隨後其積極爭取代表民進黨參選桃園市長，不過由於民進黨徵召前新竹市長林智堅投入選戰，讓鄭寶清大為不滿；不料今年8月林智堅因論文風波退選，民進黨仍未徵召鄭寶清，由黨籍立委鄭運鵬披掛上陣，鄭寶清則在日前自行完成登記參選程序。
民進黨中評會今日下午開會，處理包含鄭寶清在內的20幾個違紀案，賴瑞隆會後受訪表示，加入民進黨就要遵守民進黨的紀律，民進黨不接受違紀參選或退黨參選，今天針對鄭寶清和25位違紀參選直轄市議員者予以除名；賴也隔空向鄭寶清喊話，既然要離開民進黨，就不該用「清廉勤政愛鄉土」等語混淆視聽。
鄭寶清下午受訪則表示，這表示「乞丐趕廟公」，把堅持建黨精神的人開除。社會希望民進黨能夠改革，希望民進黨不要背離民主、自由、法治、人權的建黨精神，更重要的是要清廉、勤政、愛鄉土。
鄭寶清表示，自己不會委屈，因為開除他是背離社會價值，雖然留下來可以得到很多好處，但這不是自己要的。「我對民進黨沒有怨，對民進黨仍有期待，希望民進黨回到建黨精神」，今天被開除很輕鬆，「我愛民進黨，更愛桃園、更愛台灣」。