中職／富邦簽約黃保羅　簽約金高達540萬

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第二輪的投手潘奕誠，畢業於臺灣體大，以簽約金400萬附帶激勵獎金80萬、一軍月薪9萬的條件加盟。
第三輪的內野手池恩齊，於屏東高中畢業後先至新北禾聯持續訓練，以簽約金300萬、激勵獎金70萬及一軍月薪7萬的條件和悍將簽約。
第四輪的外野手蔡佳諺，畢業於開南大學，以簽約金240萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
第五輪的內野手林岳谷，畢業於國立體大，以簽約金190萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬的條件加入富邦。
第六輪的外野手周佳樂，畢業於輔仁大學，以簽約金100萬、激勵獎金70萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
第七輪的投手林栚呈，畢業於美和科大，以簽約金60萬、激勵獎金50萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
第八輪的投手郭泰呈，畢業於彰化藝中，以簽約金30萬、激勵獎金30萬與一軍月薪7萬的條件加盟。
第九輪的投手黃子宸，畢業於嘉義大學，以合約總值30萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
第十輪的內野手賴柏均，畢業於輔仁大學，以合約總值50萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
第十一輪的捕手豊暐，畢業於臺北市大，以合約總值30萬與一軍月薪9萬的條件加盟。
11位悍將新秀均已正式完成簽約，未來將陸續向球隊報到完成相關程序。球團期許每一位球員都能持續精進自我實力，成為富邦悍將奪冠的重要拼圖，為球隊打下精彩的勝利。