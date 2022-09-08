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中職／富邦簽約黃保羅　簽約金高達540萬

▲中職探花！富邦選中速球派黃保羅。（圖／吳政紘攝）
▲中職探花！富邦選中速球派黃保羅。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022-09-08 15:25:562022-09-08 16:14:26

富邦悍將球團今與季中選秀會選進之年輕好手全數完成簽約，除最後一輪次林華偉選擇先至大學就讀外，本年度共5名投手、1名捕手，以及3名內野手和2名外野手共11人均已正式入隊。富邦球團期盼這些年輕球員未來都能盡快熟悉職棒舞台，透過球隊訓練早日兌現棒球天賦，成為悍將未來重要戰力。

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首輪加盟的投手黃保羅，畢業於平鎮高中，目前正投入U18世界盃賽事之中，悍將提供黃保羅總值690萬元的合約內容(含簽約金540萬及激勵獎金150萬)，與一軍月薪9萬的條件。

第二輪的投手潘奕誠，畢業於臺灣體大，以簽約金400萬附帶激勵獎金80萬、一軍月薪9萬的條件加盟。

第三輪的內野手池恩齊，於屏東高中畢業後先至新北禾聯持續訓練，以簽約金300萬、激勵獎金70萬及一軍月薪7萬的條件和悍將簽約。

第四輪的外野手蔡佳諺，畢業於開南大學，以簽約金240萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

第五輪的內野手林岳谷，畢業於國立體大，以簽約金190萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬的條件加入富邦。

第六輪的外野手周佳樂，畢業於輔仁大學，以簽約金100萬、激勵獎金70萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

第七輪的投手林栚呈，畢業於美和科大，以簽約金60萬、激勵獎金50萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

第八輪的投手郭泰呈，畢業於彰化藝中，以簽約金30萬、激勵獎金30萬與一軍月薪7萬的條件加盟。

第九輪的投手黃子宸，畢業於嘉義大學，以合約總值30萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

第十輪的內野手賴柏均，畢業於輔仁大學，以合約總值50萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

第十一輪的捕手豊暐，畢業於臺北市大，以合約總值30萬與一軍月薪9萬的條件加盟。

11位悍將新秀均已正式完成簽約，未來將陸續向球隊報到完成相關程序。球團期許每一位球員都能持續精進自我實力，成為富邦悍將奪冠的重要拼圖，為球隊打下精彩的勝利。

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