柯建銘爆曾想找沈慧虹接副市長！黃珊珊批選舉政治操作
民進黨立院黨團總召柯建銘昨日在節目中爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹還沒確定參選時，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想過投入選台北市長後，讓沈慧虹接台北市副市長的位子。對此，黃珊珊今（8）日否認找過沈慧虹接副市長，更批這是選舉操作。
黃珊珊今日出席北市府「國際健康綠色饗宴記者會」，會後媒體詢問柯建銘在廣播爆她曾找沈慧虹接手台北市副市長，怎麼看民進黨這時放出這消息？黃珊珊表示，根本不知道他在說什麼？副市長職權是市長的決定，「不是我黃珊珊能決定！」而且北市人口250萬人以下只有2席副市長，她辭職後遇缺不補這是全世界都知道的事情，不知道他在講什麼？
黃珊珊進一步表示，沈慧虹是我多年朋友，王世堅也是她的朋友，朋友絕對有私底下的情誼，但不要為了選舉操作而做政治上面的操作，新竹選戰她是支持高虹安，希望大家不要再做不必要的操作。
針對國民黨北市參選人蔣萬安也要求她說清楚，黃珊珊表示，「我說過的話就是大家都是好朋友，若他在新竹之後沒有規劃，歡迎她離開新竹之後回來幫忙！」她在市府工作當然希望找更多朋友來幫忙，不要用這種方式幫她貼標籤，有說過就是有說過，沒說過就是沒說，不要把沒說過的話放在她頭上。