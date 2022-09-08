iPhone14 Pro深紫色髒嗎？他狂喊遲疑 實際上手片曝光
蘋果於台灣時間8日凌晨1時舉行秋季發表會，其中iPhone 14系列的手機呼聲最高，其款式相應推出的顏色也成為眾人討論的焦點。iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max推出4款新色，包含深紫色、銀色、金色和太空黑色，但部分民眾認為深紫色看起來有點「髒」，令人遲疑，就有人貼出實際上手的影片，表示實機模樣非常好看。
原PO於PTT發文，表示先不論手機外型功能，純以顏色討論的話，他對去年的天峰藍和前年的太平洋藍非常喜歡，一出立刻入手，但看到今年iPhone 14 Pro的深紫色卻遲疑了，詢問眾人「對這次全新的深紫色，大家覺得如何呢？」
許多網友也不太喜愛這次的深紫色「討厭紫色」、「妙禪紫」、「薩諾斯紫」、「這個紫色太深了 不是很喜歡」、「淡紫真的好看 結果這個師父紫...」、「看到就想吃芋頭冰」、「這紫色感覺會跟mini 6一樣在光源不夠的情況下根本變灰色」、「醜，看起來髒髒灰灰的」。
就有民眾貼出國外網紅將深紫色實機拿在手上的模樣，表示實物的紫色非常好看，網友也回應「很喜歡耶！」、「深紫色香爆～～」、「影片實機的紫色其實蠻好看的」、「我很喜歡這個紫色欸～～」、「看影片紫色看起來質感不錯啊」、「可是我覺得超美」、「照片滿醜的，但看影片真的蠻美的」，完整實拿影片請點此連結 。（編輯：李惠婷）
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