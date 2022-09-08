李秉穎質疑禁河濱烤肉　柯文哲：這波疫情我也怕怕

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柯文哲說，雙北今天確診達1萬2000例，逛百貨公司大家都有戴口罩，阻絕性比較高，可是烤肉是不戴口罩，議員反問，那餐廳也沒有禁止？柯文哲說，這就是兩難，他是不希望影響經濟太多，不想影響經濟，所以會踩剎車。
許淑華擔憂，會不會讓民眾覺得蠻緊張？呼籲不要烤肉就好，不要用禁止，柯文哲說，「疫情也覺得怕怕的！」因為今天確診有3萬4000多例，這講起來很複雜，議員要柯文哲講清楚，柯文哲反酸許淑華，「我要消遣你，你上次不是我閉嘴？」許淑華說，我上次叫你閉嘴，是因你說沒有數據，所以現在問講清楚有什麼數據？」
柯文哲說，他不太主張大規模群聚烤肉，那個封街烤肉來一萬人，這個就可怕，一般來講，不戴口罩才有傳染力，戴口罩還是有阻絕效果，但沒禁止餐廳內用，餐廳一禁止那還得了。
柯文哲表示，這次禁止河濱烤肉，一個程度上還是要有提醒作用，預估9月26前後北市感染人數會達最高峰，約每天達6000例左右，他的策略是「踩煞車」策略，會影響總感染人數，還是打疫苗的百分比，不要讓波鋒差太多，台北市昨天一天因新冠肺炎住院的有118個，出院70個，每天正40例在增加，他一直等有在增監控。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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